Matías Almeyda destaca romper racha negativa

El técnico de Chivas asegura que ganar siempre será importante para su equipo

GUADALAJARA, JALISCO (08/ENE/2017).- Tras la obtención de los tres puntos ante Pumas, el técnico del Guadalajara Matías Almeyda, señaló que independientemente de los apuros que pudo tener su equipo en el arranque del primero y segundo tiempo, ganar siempre será importante y más cuando se trata de la primera jornada del torneo, lo cual no se lograba desde hace cinco años.



"Me gusta ganar, es muy bueno. Importante iniciar ganando, hacia años que Chivas no arrancaba así, creo eran cinco años. Es bueno este comienzo. Antes jugamos con Pumas muchos partidos y el resultado fue adverso, hoy fue diferente".



Almeyda puntualizó que su equipo no fue superado por líneas, que no le elaboraron ninguna jugada importante y los peligros que tuvo su arco, fueron errores de los suyos.



"Hasta el minuto 16, porque lo estaba siguiendo en la pantalla (del estadio) no estábamos bien, luego el equipo aflojó y controló. Ellos jugaron mucho a lo largo, pero nosotros aprovechamos las dos opciones que tuvimos para marcar".



El que Ángel Zaldívar haya colaborado con una asistencia, Alan Pulido con gol y asistencia, así como Eduardo López con un tanto, dijo el pastor rojiblanco que es positivo iniciar así, porque habla del poderío que tendrá al ataque, en donde le gustó mucho el desempeño de Rodolfo Pizarro.



"Pizarro me gustó mucho, su arranque fue bueno y demostró el porqué se le contrató, acciona con mucho sentido, es rápido y tiene buen pase final. Es importante que nuestros atacantes conviertan, si ellos convierten es positivo. Alan no hizo pretemporada, ahora sí y se ve muy comprometido, se le ven las ganas de querer hacer las cosas, está bien en todos los aspectos".

EL INFORMADOR / Alejandro Ramírez