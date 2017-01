Viejos conocidos

Los Empacadores de Green Bay buscan borrar su historial reciente ante los Gigantes de Nueva York y seguir avanzando en la lucha por el título del Super Bowl

ESTADOS UNIDOS (08/ENE/2017).- Luego de cinco años arañando el boleto al Super Bowl, los Packers de Green Bay buscarán aprovechar su ventaja de local ante los Giants de Nueva York, para dar el primer paso rumbo al “juego grande” de la NFL.

Luego de su triunfo en la edición número 45 del Super Bowl, sobre los Steelers de Pittsburgh, el equipo de los Packers ha sido un invitado constante en la postemporada de la NFL, sin embargo, desde aquel 2010 ha sido incapaz de repetir la hazaña y volver a la disputa por el trofeo Vince Lombardi. Lo más cerca que ha estado el equipo de Green Bay de llegar al Super Bowl se dio en el Campeonato de Conferencia de 2015, cuando cayó ante Seattle.

Ahora, los pupilos del entrenador en jefe Mike McCarthy tienen la ventaja de abrir la postemporada en su casa, el mítico Lambeau Field, aunque lo harán ante unos Giants que llegan con todo en busca de dejar atrás cuatro años de ausencia de los Playoffs.

Así, mientras “The Pack” tiene ocho años consecutivos, desde 2007, entrando a la postemporada, la última vez que los Giants consiguieron su boleto fue en la campaña 2011, en la que incluso se adjudicaron el Super Bowl XLVI, al imponerse a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Este año, las combinaciones de resultados determinaron que ambos equipos se enfrentaran en la ronda de comodines, donde los pasadores Aaron Rodgers, por los locales, y Eli Manning, por la visita, escenificarán un mano a mano que podría ser determinante en el resultado.

Rodgers tuvo un gran año para sus Packers, al acumular el cuarto mejor rating entre los pasadores titulares, con 104.2 puntos, mismo puesto que ocupó en la categoría de yardas totales, al aportar cuatro mil 428 en 401 pases completos de 610 intentos, 40 de ellos para anotación y siete interceptados.

El veterano de 12 temporadas, en el cierre de campaña regular en el que los Packers lograron seis triunfos consecutivos para terminar con marca de 10-6 y el cetro de la División Norte de la Nacional, cerró con 142 envíos completos de 200 intentos, para mil 667 yardas y 15 pases de anotación.

Desempeños similares

Por el contrario, Manning tuvo un año complicado pues su rating de 86 puntos fue apenas el número 21 de la Liga, aunque su total de yardas, de cuatro mil 027, le alcanzó para colocarse en el puesto número 13, además, con 26 pases de touchdown y 16 interceptados.

Otro duelo indirecto lo protagonizarán dos de los mejores receptores de esta temporada, Odell Beckham Jr. para los neoyorquinos, tercero con más atrapadas, con 101 para mil 367 yardas, y Jordy Nelson, por los de Wisconsin, quinto mejor en dicho rubro, con 97 balones en sus manos y aporte de mil 257 yardas, con 14 recepciones de anotación, siendo el mejor de la temporada, un año después de haberse perdido toda la campaña de 2015 por una lesión de rodilla.

Con dos ofensivas terrestres que, en realidad, son de media tabla para abajo, la afición en el Lambeau disfrutará de un circo aéreo que podría derivar en un duelo lento, con muchas pausas pero también de muchos puntos, en el que las defensivas deberán aplicarse en serio para hacer su trabajo.

En este sentido es donde las huestes de Ben McAdoo tienen una clara ventaja, ya que su defensiva global es la número 10 de la Liga, con 339.7 yardas y 17.8 puntos admitidos por encuentro, en tanto el rival tiene la defensa número 22, que promedia 363.9 y 24.2, respectivamente.

Esto último, no obstante, no fue un gran factor en su duelo de la semana cinco, en el que “The Pack” salió airoso por marcador de 23-16 en este mismo escenario, luego que la defensa neoyorquina no tiene tanta efectividad contra el juego aéreo, que es el que impulsa a los locales.

Del mismo modo, en aquel juego, Manning tuvo una actuación más que discreta, con apenas 199 yardas y un touchdown, y aunque Rodgers fue interceptado dos veces, también tiró para 259 yd y dos touchdowns, para sacar adelante a los suyos.

Green Bay llega embalado, con seis triunfos al hilo en su cierre de campaña, en tanto Nueva York cerró con registro de 4-2 en el mismo periodo, aunque con un triunfo muy motivante ante su acérrimo rival y primer sembrado de la Conferencia Nacional, Vaqueros de Dallas.

Estos equipos se han enfrentado en siete ocasiones en la postemporada, con la ventaja para los Packers, que tienen cuatro triunfos contra tres de los Giants. Sin embargo, los últimos dos frente a frente en instancia final se han inclinado a favor de los de Nueva York, que triunfaron 23-20 en el Campeonato de Conferencia de la temporada 2007 y 37-20 en el Juego Divisional de la temporada 2011, ambos encuentros realizados en el Lambeau Field.

Esos dos triunfos fueron la antesala de los más recientes campeonatos de Super Bowl de los Giants.

Pittsburgh, a sacarse la espina frente a los Dolphins

Los Steelers de Pittsburgh llegarán a la postemporada 2016 de la NFL con una doble revancha en mente, hoy cuando enfrenten a los Dolphins de Miami, en duelo por la ronda de comodines.

En los Playoffs de la temporada 2015-2016, Pittsburgh se quedó en la ronda divisional al perder con el que a la postre sería el campeón, Broncos de Denver.

Este año, el equipo negro y oro llega como campeón de la División Norte de la AFC y con el claro objetivo de superar lo hecho el año pasado y abrirse camino directo a Houston.

La segunda revancha para Pittsburgh, es por la derrota que sufrió a manos de estos mismos Dolphins en su juego de la Semana 6, por marcador de 15-30, aunque en aquel fue visitando Miami.

Del otro lado de la moneda, Miami entró a esta postemporada triunfando en nueve de sus últimos 11 encuentros, para llegar a los Playoffs después de ocho temporadas ausentes, aunque con Matt Moore en los controles, por la ausencia de Ryan Tannehill, lesionado de una rodilla.