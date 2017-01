Morelia supera a Tijuana y enciende la lucha por el no descenso

Los Monarcas vencieron a los Xolos 2-0 en el inicio del Torneo de Clausura 2017

MORELIA, MICHOACÁN (07/ENE/2017).- El club de futbol Monarcas Morelia superó esta noche de sábado 2-0 a Xoloitzcuintles de Tijuana, y de este modo encendió la lucha por el no descenso, misma que sostiene con clubes como Tiburones Rojos de Veracruz y Jaguares de Chiapas.



Carlos Adrián Morales, al minuto 20, y el peruano Raúl Ruidíaz, al 90+2, fueron los encargados de hacer los goles michoacanos, para sumar sus primeras tres unidades del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.



En lo que respecta a tabla de cocientes, Monarcas llegó a 97 unidades, por 98 de Chiapas y 99 de Tiburones Rojos, aunque a los chiapanecos les resta disputar su juego de esta fecha uno ante América, el cual fue programado para febrero.

La urgencia por ganar era conocida en Monarcas ya que en la víspera ganó Veracruz en la lucha por el no descenso, sin embargo eso no provocó que se volcará al frente, tomó las cosas con calma y primero se hizo de la pelota.



A Xolos le pesaron las ausencias de su goleador Dayro Moreno, quien podría salir del club, y de Gabriel Hauche, quien se fue a Toluca, por lo que se vio muy solo Miltón Caraglio en el eje de ataque.



Sin muchas ocasiones de gol, el portero Gibrán Lajud cometió penal sobre el peruano Raúl Ruidíaz, pero Morelia desaprovechó el castigo desde los once pasos con el yerro del experimentado Juan Pablo Rodríguez, al 19.



Sin embargo, un minuto más tarde, Carlos Adrián Morales firmó un golazo desde afuera del área donde el balón se metió al ángulo izquierdo de Lajud, quien con su lance ayudó para que la anotación se viera más espectacular.



Fue lo único emocionante de un choque, en el que Tijuana encontró pocos espacios al frente y Monarcas se acomodó bien en el campo para resguardar la mínima diferencia.



En el segundo lapso sólo hubo destellos, los fronterizos se lanzaron al frente con más ganas que futbol en busca de la igualada y en la oportunidad más clara Avilés Hurtado disparó raso dentro del área y atajó de manera notable Carlos Rodríguez para aguantar el 1-0 para los locales.



Monarcas preocupó en las descolgadas al frente, en contragolpes, y en uno de ellos liquidó el encuentro 2-0 por conducto de Ruidíaz, el goleador peruano a quien se le confía la ofensiva.



Así, Morelia anunció que está listo para luchar por la permanencia en la Primera División del futbol mexicano, tal y como lo hizo Veracruz, que ganó la víspera a Gallos Blancos de Querétaro. Xolos, que fue líder general en el pasado certamen, dejó una imagen pobre en este comienzo de certamen.



El árbitro del encuentro fue Marco Antonio Ortiz, quien cumplió con una buena labor y amonestó a los locales Facundo Erpen, Rodrigo Millar y Mario Osuna, así como a los visitantes Gibrán Lajud y Guido Rodríguez.



Alineaciones:



Morelia.- Carlos Rodríguez, Jorge Zárate, Facundo Erpen, Emanuel Loeschbor, Carlos Morales, Juan Pablo Rodríguez (Aldo Rocha, 67), Diego Valdés (Luis Rey, 73), Mario Osuna, Rodolfo Vilchis (Cristian Penilla, 67), Rodrigo Millar, Raúl Ruidíaz.



DT. Pablo Marini (ARG).



Tijuana.- Gibrán Lajud, Paul Arriola (Henry Martín, 46), Juan Carlos Valenzuela, Emmanuel Aguilera, Damián Pérez, Juan Carlos Medina (Joe Corona, 58), Michael Orozco, Guido Rodríguez, Víctor Malcorra (Luis Chávez, 73), Avilés Hurtado y Milton Caraglio.



DT. Miguel Herrera.