Tigres empata sin goles con Santos

El campeón del futbol mexicano tuvo un discreto inicio en el Clausura 2017

MONTERREY, NUEVO LEÓN (07/ENE/2017).- Tigres de la UANL, actual campeón del futbol mexicano, tuvo un discreto inicio en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, al empatar sin anotaciones ante Santos Laguna en partido efectuado en el estadio Universitario.



En el cotejo disputado en un frío clima que imperó en la ciudad, los de casa comenzaron el encuentro a un ritmo aceptable y generaron la primera llegada cuando el francés Andy Delort se tiró de chilena en el área, pero la pelota pasó por un lado de la portería rival.



Ante ello, el conjunto visitante respondió a los ocho minutos, luego que Diego De Buen remató de cabeza en un tiro de esquina por derecha, pero el "cancerbero" Enrique Palos mandó por encima del larguero.



Santos replegó sus líneas y los de la UANL buscaron generar peligro sin mucho éxito, pero fue a los 19 cuando Damián Álvarez tiró desde fuera del área y el guardameta Jonathan Orozco recostó sobre su derecha para quedarse con el esférico.



Los de casa lucharon por hacer daño, pero todo quedó en eso y los laguneros tampoco lograron hacerse presentes en el marcador, por lo cual terminaron sin goles en el primer tiempo.



Tigres trató de tomar la iniciativa en la segunda parte, pero simplemente careció de poder ofensivo y aunque se apoderó del medio campo, no logró hacer daño.



Santos no tuvo una sola llegada ante la portería de Enrique Palos, por ello la disputa se dio en el medio campo y el ritmo cayó aún más en el cotejo efectuado en el Universitario.



El encuentro no tuvo modificación, salvo una llegada de los laguneros que estrelló en el travesaño Ulises Rivas, por lo que a final de cuentas se llevaron un punto cada uno en la primera jornada del presente certamen del balompié nacional.



El árbitro del encuentro fue Óscar Mejía, quien amonestó a Julio Furch y Jorge Sánchez, de Santos.



Alineaciones:



Tigres UANL.- Enrique Palos, Iván Estrada (Julián Quiñones, 46), Anselmo Vandrechovsky "Juninho", Luis Martínez (Luis Quiñones, 77), Alberto Acosta, José Francisco Torres (Jonathan Espericueta, 62), Guido Pizarro, Lucas Zelarayán, Luis Rodríguez, Damián Álvarez y Andy Delort. DT Ricardo Ferretti (BRA).



Santos Laguna.- Jonathan Orozco, Néstor Araujo, Carlos Izquierdoz, Jorge Sánchez, Diego de Buen, Walter Sandoval, Ulises Rivas, Gerardo Arteaga, Jonathan Rodríguez (Mauricio Cuero, 92), Djaniny Tavares (Osvaldo Martínez, 70) y Julio Furch. DT José Manuel de la Torre.