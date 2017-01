Veracruz vence a Querétaro en inicio del Clausura 2017

En el arranque del certamen, Los Tiburones Rojos se impusieron 1-0 a Gallos Blancos

CIUDAD DE MÉXICO (07/ENE/2017).- El equipo de Veracruz inició la lucha por el no descenso en este Torneo Clausura 2017 de la Liga MX y metió presión a los clubes de abajo tras vencer este viernes 1-0 a Querétaro.



En el arranque del certamen que manda al Ascenso MX al último equipo de la clasificación porcentual, los jarochos no podían darse el lujo de dejar escapar puntos y gracias al gol de su defensa y capitán Leobardo López, al minuto 51, se quedó con el triunfo.



Con la victoria Tiburones Rojos llegó a tres unidades en la tabla general y a 99 puntos en el tema del descenso, por encima de Chiapas (98) y Morelia (94), aunque a ambos conjuntos les falta encarar su duelo de esta primera jornada.



En la primera mitad se notó con claridad que era el primer juego después de la pretemporada, les costó el accionar a las dos escuadras y aunque quiso un poco más Tiburones Rojos tampoco fue claro dominador.



El mediocampista ofensivo Ángel Reyna trató de echarse al hombro al cuadro jarocho, quería responder a la confianza que le brindó el técnico Carlos Reinoso para regresar al máximo circuito, pero no tuvo el acompañamiento necesario para causar daño.



Se fue una primera mitad que no será recordada y en el complemento los escualos buscaron más la victoria los veracruzanos, sabedores de que el tema porcentual debe darséle el interés desde ahora para evitar el descenso.



El 1-0 a favor de Veracruz se generó en jugada a balón parado, donde Egidio Arévalo controló la pelota de la mala manera, pero se recuperó para servir al capitán "Leo" López, quien como si fuera delantero definió ante la salida del portero brasileño Tiago Volpi.



De forma inmediata, Tiburones Rojos le obsequió una oportunidad de oro a Gallos Blancos para que empatara, pero el contragolpe lo desaprovechó Yerson Candelo cuando Camilo Sanvezzo ya lo había habilitado de gran manera. Una falla de los locales precedente de una jugada favorable.



Ángel Reyna siguió con sus intentos de notarse y se quedó cerca del golazo con disparo de tiro libre, donde la pelota apenas rozó el poste izquierdo de Volpi.



Con poco tiempo en el reloj, Querétaro se acordó de atacar y en uno de sus acercamientos el brasileño Sanvezzo saboreaba el gol, pero la base del poste derecho del arquero Melitón Hernández le negó el festejo y el 1-0 para los jarochos no se movió.



Así Veracruz cumplió con su presentación en el certamen, en el que se jugará la vida por seguir en la Primera División; por lo pronto una jornada mantendrá la calma pues le saca cinco puntos en la tabla de cocientes a Morelia, al que le falta jugar su choque ante Xolos, y pasó también a Jaguares de Chiapas por una unidad.



Querétaro tendrá que irse preocupado por su pobre funcionamiento y la poca creatividad que mostró al frente a pesar de tener elementos que en el papel pueden dar más para la causa.



El árbitro del encuentro fue Eduardo Galván, quien cumplió con su labor y amonestó al local Kristian Álvarez, así como a los visitantes Jaime Gómez, Neri Cardozo y Édgar Benítez.



Alineaciones:



Veracruz.- Melitón Hernández, Jesús Paganoni, Leobardo López, Kristian Álvarez, Antonio Briseño, Egidio Arévalo, Cristian Pellerano, Felipe Flores (Adrián Luna, 73), Ángel Reyna (Javier Orozco, 85), Martín Bravo (Daniel Villalva, 62) y Eduardo Herrera. DT Carlos Reinoso (CHI).



Querétaro.- Tiago Volpi, Jaime Gómez (George Corral, 74), Juan Forlín, Miguel Martínez, Hiram Mier (Édgar Benítez, 58), Jonathan Bornstein, Luis Miguel Noriega, Neri Cardozo, Yerson Candelo, Camilo Sanvezzo y Emmanuel Villa (Ángel Sepúlveda, 79). DT Víctor Manuel Vucetich.