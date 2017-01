Atorón en pits

Manor Racing ve comprometida su participación en la próxima temporada del Gran Circo por falta de recursos

LONDRES, INGLATERRA (07/ENE/2017).- La compañía que opera al equipo de Fórmula Uno, Manor Racing, entró en proceso de administración ayer, lo que pone en duda la participación de la escudería en la próxima temporada de la categoría.

Manor, que terminó en el puesto 11 del campeonato de constructores en 2016, ha buscado nuevos inversionistas y la compañía administradora FRP Advisory ha dicho que existía “una pequeña oportunidad” de que llegaran nuevos dueños antes de los test de pretemporada y la primera carrera del año, a realizarse en Melbourne, Australia, el próximo 26 de marzo.

Geoff Rowley, de la compañía FRP Advisory, señaló que “en meses recientes, la cabeza principal del equipo ha trabajado incansablemente para atraer nuevos inversionistas al equipo y asegurarle su futuro a largo plazo, pero lamentablemente no se ha conseguido en el tiempo adecuado (…) por ello, se ha tomado la decisión de entrar en administración”.

Just Racing Services Limited es el nombre de la compañía que opera al equipo y fue la que entró en el proceso de administración, no así Manor Grand Prix Racing Ltd, compañía hermana que está diseñada para proteger las compañías insolventes de sus acreedores.

En 2016, Manor logró un punto en la temporada, gracias al décimo sitio de Pascal Wehrlein en el Gran Premio de Austria, sin embargo, en la penúltima carrera del año, en Brasil, fue desplazado al último sitio de constructores luego del noveno sitio de Felipe Nasr, que le dio dos puntos a Sauber. Ese resultado, le costó a Manor perder al menos 30 millones de dólares en premios.

Al respecto, Stephen Fitzpatrick, dueño de Manor Racing desde 2015, se dirigió ayer al equipo a través de una carta, en la que señaló que es una “forma muy decepcionante de terminar el viaje de dos años en Manor.

“Cuando tomé al equipo en 2015, el reto era claro; era imperativo terminar en décimo o mejor en 2016. Durante gran parte de la temporada lo fuimos consiguiendo (…) pero la dramática carrera en Brasil terminó con nuestras esperanzas y es lo que nos trae a dudar en la capacidad del equipo de correr en 2017”, apuntó.