José Madueña quiere volver a ser de hierro

El futbolista agradece que José Guadalupe Cruz le diera la oportunidad de ser titular

GUADALAJARA, JALISCO (07/ENE/2017).- El de Mexicali reconoció que la confianza del timonel rojinegro ha sido fundamental para que el torneo anterior consiguiera no sólo adueñarse de la lateral derecha del equipo tapatío, sino además lograr jugar todos los minutos del certamen.

“Años atrás se me había complicado bastante acumular minutos, pero lejos de pensar en lo anterior quiero mentalizarme a que el trabajo es lo que te da para lograr esos números, esa madurez que requieres”, dijo José Madueña, el carrilero derecho de los Zorros.

Madueña llegó procedente del Tijuana, luego de un breve paso por el América. Con Gustavo Costas prácticamente no jugó y fue José Guadalupe Cruz quien le dio la oportunidad de ser titular. El desempeño de Madueña fue tan bueno que equipos como América o Chivas preguntaron por sus servicios, situación que no le quita el sueño al zaguero. “Yo estoy muy contento de que me sigan dando la oportunidad acá, si hubo ofertas para mí no fueron más que rumores y yo estoy concentrado en hacer un buen trabajo con Atlas”.

José Antonio consideró que supo adaptarse bien a lo que le pide su técnico. “Me adapté bien el esquema del ‘Profe’, estoy agradecido por la oportunidad que me dio y desde un principio entendí que primero hay que ser sólidos defensivamente, y después tratar de ir al frente con las llegadas por sorpresa”.