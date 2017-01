Estoy feliz en Leverkusen: 'Chicharito'

Despeja los rumores sobre una mala relación con su club y se declara 'Chiva de corazón'

GUADALAJARA, JALISCO (06/ENE/2017).- Javier 'Chicharito' Hernández, el delantero mexicano del Bayer Leverkusen desmintió los rumores surgidos durante la semana acerca de una supuesta mala relación entre él y sus compañeros de equipo.

El diario Sport Bild de Alemania publicó ayer un artículo afirmando que Hernández era considerado "egoísta" dentro del Leverkusen, observando que el tapatío ni siquiera había querido asistir a la fiesta de navidad del equipo.

"El entrenador y todos mis compañeros sabían de la salud de Lucía (su novia), que tuve que viajar a España para estar con ella", dijo en entrevista con Univisión el jugador en acerca de su ausencia en la celebración navideña.

"Prefiero quedarme con lo de Forbes y con toda esta gente bonita que viene a todos los entrenamientos", dice el jugador refiriéndose a la publicación financiera que lo incluyó en la lista de 30 personajes con menos de 30 años más influyentes en el mundo deportivo.

El delantero niega haber sabido del supuesto interés del Chelsea por contratarlo, aunque aprecia que los equipos se fijen en él. "Cualquier club que tenga interés en mis servicios se los voy a agradecer porque eso es valorar el trabajo, sea el club que sea se los agradezco", dice.

Hernández subraya que la relación con su equipo actual es buena."Estoy aquí feliz -dice-, quiero ayudar, contribuir a mi equipo para poder llegar a puestos de Champions en la Bundesliga".

Sobre la falta de gol desde hace tres meses el delantero afirma "no estoy obsesionado", ya que el triunfo individual "es una consecuencia del trabajo del equipo".

Entre los sueños de "Chicharito", se encuentra el levantar el trofeo más ansiado del futbol mundial vistiendo la camiseta del Tri."Si no ser campeón del mundo con México, quiero ver a México ser campeón del mundo", confiesa.

Aunque no volvería al Guadalajara ahora mismo porque quiere seguir jugando "en las mejores ligas del mundo", el atacante no niega que el Guadalajara es el equipo de sus amores. "Chivas es el equipo de mi corazón y lo va a ser siempre, juegue en donde juegue y pase lo que pase soy Chiva de corazón y lo voy a ser hasta que me muera".