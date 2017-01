Palencia presume cantera de Pumas por encima de Chivas

'Somos el equipo que juega con más canteranos en el futbol mexicano', afirma

CIUDAD DE MÉXICO (06/ENE/2017).- Previo al compromiso que sostendrá este sábado Pumas de la UNAM ante Chivas de Guadalajara, el director técnico Juan Francisco Palencia presumió que su escuadra auriazul juega con más canteranos que los tapatíos y el mismo Pachuca.

"Somos el equipo que juega con más canteranos en el futbol mexicano, ni Chivas, ni Pachuca, que también tienen una gran formación de jugadores juegan con tantos canteranos. Eso tenemos que subrayarlo, somos el equipo con más canteranos en su alineación inicial y somos el que más tiene en sus filas de los 18 que se convocan", expresó.



Antes de partir a la Perla Tapatía, el estratega de Pumas dijo que la regla 10-8, que permite un gran número de extranjeros, no perjudica en nada a su equipo ya que ellos se basan en su plan que es dar oportunidad a jóvenes para aumentar la cantera.

"Para mí la regla no me dice nada porque aquí no aplica, aquí estamos en el proyecto que es formar gente de cantera, jugadores mexicanos apoyados con gente de calidad del extranjero", apuntó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Para fortalecer este proyecto de la formación de jóvenes, el presidente de Pumas, Rodrigo Ares de Parga, señaló que en Guadalajara se presentó la nueva filial del Club Universidad Nacional.

"Es un gran avance la política del club, estamos buscando que la cantera se fortalezca y ahora buscaremos en Guadalajara donde hay muy buenos jugadores en esa zona", comentó el dirigente de los felinos.