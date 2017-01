Porto y mexicanos quieren victoria en Liga

El cuadro portugués intentará olvidar el sinsabor de su eliminación en Copa lusa

OPORTO, PORTUGAL (06/ENE/2017).- Porto, que cuenta en su plantel con los mexicanos Miguel Layún, Jesús "Tecatito" Corona y Héctor Herrera, intentará olvidar el sinsabor que le dejó la eliminación de la Copa de la Liga a media semana con una victoria como visitante ante Pacos de Ferreira en la fecha 16 de la liga.



Los dirigidos por el estratega Nuno Espirito Santo llegan al estadio Capital do Movel urgidos de una victoria para seguir en la pelea por la Primeira Liga, de un inicio de año complicado que fue testigo de su primer fracaso de 2017, tras quedar eliminados en la ronda de grupos de la copa.



El conjunto blanquiazul buscará volver a centrar su atención en la parte futbolística, luego de una semana que se caracterizó por protagonizar quejar arbitrales después de la derrota ante Moreirense 1-0 a media semana.



"El árbitro ha asumido el protagonismo y nos ha perjudicado. Esto no sirve de disculpa para esta derrota, pero hemos sido constantemente perjudicados y esto tiene que acabar de una vez por todas", aseveró Herrera tras la eliminación de copa en la que el árbitro expulsó a dos elementos de los "dragones".



Porto se ubica en la segunda posición de la liga con 34 unidades, detrás de Benfica que tiene 38, por lo que a falta de 18 partidos por disputarse, el conjunto de los jugadores "azteca" aún puede pelear por el campeonato para aspirar a salvar la campaña.



"Tecatito" y Herrera estarán a disposición de su técnico para el partido del sábado, mientras que Layún aún permanece en duda ya que no se ha recuperado por completo de una tendinitis.



Pacos de Ferreira se ubica en la décimo tercera posición del campeonato con 16 unidades, por lo que Porto llega como favorito para llevarse el encuentro, sin embargo, de acuerdo al nivel mostrado en las últimas semanas, la victoria no está dada por sentada para los "dragones".



El compromiso futbolístico dará inicio el próximo sábado en punto de las 14:30 horas, tiempo del centro de México.