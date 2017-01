Alustiza, dolido por su salida del Puebla

Dice que fue avisado por e-mail de su salida, sin recibir ningún agradecimiento

GUADALAJARA, JALISCO (05/ENE/2017).- Matías Alustiza, uno de los refuerzos del Atlas para el Clausura 2017, reveló que la directiva del Puebla le avisó a través de un e-mail que saldría de la institución.

El atacante afirma en entrevista con la cadena ESPN que fue notificado de su salida del equipo "por un mail, no me llamaron ni el presidente ni el director deportivo me llamaron para decirme 'Matías, te damos las gracias por lo que hiciste por la institución'"

El argentino naturalizado mexicano llegó a los Camoteros para el Apertura 2012 procedente del Deportivo Quito, de Ecuador. Con el Puebla, Alustiza anotó 55 goles entre Liga y Copa.

Sobre de las razones de su salida del equipo poblano, el jugador dice que su posición de liderazgo dentro del equipo creó fricciones con la dirigencia camotera."Traté de hacer lo mejor posible, pelear por la gente del club. Por todos; cuando me tocó ser capitán, pelear hasta por el señor que corta el pasto, y por ahí eso me llevó a tener un roce con el presidente, (así) que hoy me toca estar fuera del club"

Alustiza se dice dolido por la manera en que dejó a un equipo con el que se sentía identificado."Sí me dolió mucho porque fueron cuatro años y medio muy lindos, donde viví muchas cosas y la verdad me dolió mucho la forma en que me lo dijeron", dice.

El "Chavo" niega además que la causa de su salida haya sido la búsqueda de un mejor salario."Seguramente mucha gente dice que fue por plata, pero nada que ver", dice. "Tuve otra oferta por mucho mayor dinero y me quedé en Puebla"