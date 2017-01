Sequía de títulos en Cruz Azul no incumbe a refuerzos: Peñalba

El jugador llega procedente de Veracruz; afirma que prefiere centrarse en el porvenir

CIUDAD DE MÉXICO (05/ENE/2017).- El delantero argentino Daniel Peñalba afirmó hoy que los 20 años que tiene su equipo el Cruz Azul sin títulos en el fútbol mexicano no es un asunto que ocupe a los jugadores recién llegados al equipo.

"El tema de los 20 años no nos incumbe a ninguno de nosotros en este momento", declaró Peñalba al ser presentado como refuerzo del Cruz Azul junto con los chilenos Ángel Mena y Martín Rodríguez, éste recién llegado y que firmó hoy su contrato con el equipo.

El Cruz Azul, que dirige el español Paco Jemez, conquistó su último título en 1997, lo que se ha convertido en una carga para el equipo que además este torneo pasado no logró entrar a la fase de finales.

Al ser cuestionado sobre la necesidad del equipo de ganar el título del Clausura 2017, por los famosos 20 años sin sumar uno, Peñalba precisó dijo que para los refuerzos ese es un tema que ya pasó además de que le gusta centrarse en el porvenir.

Ex jugador del Veracruz de México, Peñalba dijo que llegar a un equipo como Cruz Azul que pelea el título es reconfortante después de haber estado en una institución que tenía como objetivo mantener la categoría.

Pelear el "descenso es mas complicado que pelear un torneo; pelear un torneo se vive día a día, alegre, el descenso estás viendo como salen los rivales", apuntó Peñalba.

El chileno Rodríguez dijo que se concentrará por completo en su trabajo con el Cruz Azul para adaptarse a sus compañeros y a la forma de juego y confirmó que estará listo para jugar a partir de la segunda jornada.

"La semana que viene voy a Houston (Texas, Estados Unidos) a hacer la visa y voy a estar listo para la segunda semana del torneo", apuntó.

El chileno Mena destacó que ya ha trabajado con el equipo de manera normal y que será la decisión del técnico si se presenta en esta primera jornada, en la que el Cruz Azul recibirá la visita del Necaxa.

"Creo que no hay ningún problema, he trabajado normalmente, no han hecho saber si hay algún impedimento, estaré a disposición para poder jugar", declaró