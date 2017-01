La prioridad de Atlas es la Liga: 'Profe' Cruz

Esperan poco de la Copa MX, ya que usarán el certamen para foguear jugadores

GUADALAJARA, JALISCO (05/ENE/2017).- Atlas combinará el semestre entre Liga y Copa MX, sin embargo para el director técnico José Guadalupe Cruz la prioridad de su equipo es disputar de manera digna y competitiva en la Liga, aprovechando la Copa para dar fogueo a elementos juveniles de la institución, así como a jugadores que no tienen actividad suficiente en el primer equipo.

“Lo prioritario es la Liga, la demanda de la gente es trascender en la Liga para estar dentro de los primeros ocho. Pero si juego con jóvenes en la Copa no es una descarga o una falta de interés. El torneo anterior no hubo Copa y eso nos afectó, no tuvimos la oportunidad de foguear chavos, para nosotros está claro, es una oportunidad que podemos aprovechar, de entrada son cuarto partidos, depende de nosotros jugar más”, dijo el “Profe”.

Atlas debutará en la Copa MX ante Puebla el próximo 25 de enero a las 21:00 horas en el estadio Cuauthémoc, dentro de la Jornada 2, ya que en la primera descansarán. En el mismo grupo está Mineros de Zacatecas.

De cara al arranque del certamen, el “Profe” reconoció también que el equipo se encuentra en óptimas condiciones para comenzar con el pie derecho, buscando lograr los objetivos trazados, que son ganar de visitante, conseguir un pase a la Liguilla y pelear por el título del futbol mexicano.

“Estamos bien, pienso que es un torneo mucho más fuerte y competitivo será difícil porque es el decisivo para muchos equipos en temas de descenso, todos pretendemos estar en la Liguilla, veo a planteles muy competitivos, nosotros tenemos partidos muy bravos en el inicio del torneo, sabemos que la competencia no será sencilla para nadie, pero estaremos a la altura de la circunstancia”, platicó el estratega.

