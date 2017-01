'Hubiese sido lindo salir de otra manera', dice Sambueza

El ex capitán del América declara que no tiene nada en contra del cuadro azulcrema

CIUDAD DE MÉXICO (05/ENE/2017).- Aunque le hubiera gustado salir de otra forma del América, el argentino naturalizado mexicano Rubens Sambueza está listo para afrontar un nuevo reto en su carrera, agradecido con Toluca por abrirle las puertas.



El jugador ofensivo regresó a México luego de unos días de vacaciones en Argentina y los cuestionamientos sobre su salida del cuadro azulcrema estuvieron presentes, equipo al que manifestó total agradecimiento por lo vivido.



"Hubiese sido lindo (salir de otra manera), el futbol es así, a veces esas cosas pasan, uno no tiene mucho que hacer. No tengo nada en contra del América, agradecimiento porque el tiempo que estuve me trataron muy bien", comentó.



En declaraciones a los medios, el ex capitán de las Águilas dejó en claro que el tema de indisciplina no fue determinante para salir del club.



Manifestó que él siempre fue positivo para el equipo. "Parece que al margen de eso (indisciplina) a veces hay que ver cómo se entrega el jugador, la forma de entrenar, si es positivo para el equipo, creo que siempre lo fui, me voy muy tranquilo, lo platicamos con la directiva y tratamos de llegar a un buen acuerdo".



Sobre Diablos rojos, escuadra que este año festejará su centenario, se dijo afortunado de formar parte y pondrá todo de sí para conseguir los objetivos que el club se ha trazado.



"Soy un afortunado, no me puedo quejar, ojalá las cosas salgan bien, Toluca se ha reforzado de la mejor manera, ha hecho un estadio muy bonito, también es un año importante para el club, para toda la gente, como un empleado más voy a darlo todo", comentó.



Entusiasmado de llegar al equipo que dirige su compatriota Hernán Cristante, Sambueza comentó que aún tiene mucho que ofrecer al futbol y a Toluca, "hoy me toca defender esta playera y así lo haré".



"Como jugador tengo mucho que dar, hoy Toluca me abre las puertas de su casa para poder estar en un gran club, las expectativas mías son grandes en un año importante para Toluca, creo que hay buen plantel", apuntó.



El jugador, quien ya se trasladó a Toluca para afinar los últimos detalles de su contratación, sería presentado el viernes con sus compañeros, "quiero llegar lo antes posible para conocerlos a todos personalmente y estar a la orden de Hernán".