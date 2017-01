La delantera, la duda del 'Profe'

Matías Alustiza y Fidel Martínez podrían no jugar ante Toluca el próximo domingo

GUADALAJARA, JALISCO (05/ENE/2017).- El Clausura 2017 está a la vuelta de la esquina y las dudas para el director técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz siguen, ya que en el sector ofensivo no tiene definido a qué jugadores utilizará ante Toluca en la fecha 1, esto debido a que Matías Alustiza y Fidel Martínez no están al cien por ciento y su la responsabilidad en el ataque recaería en Martín Barragán y Edson Rivera, en todo caso.

Además, informó que el defensa central colombiano Stiven Barreiro sigue en su proceso de recuperación luego de la fractura que sufrió el torneo pasado en el duelo ante Necaxa en el Estadio Jalisco. Barreiro estaría listo dentro de poco más de un mes.

''Barreiro sigue en recuperación, está descarado para el inicio del campeonato, estaría para la fecha cinco; el caso de Fidel tuvo una vacaciones prolongadas, el ritmo de competencia no es el óptimo, no está al cien por ciento, su ritmo está un poco bajo, vamos a llevarlo para este partido contra Toluca y dependerá de estos días de trabajo si va de inicio o de cambio; el caso de Matías, lamentablemente tuvo un esguince de tobillo, del cual se está recuperando, ya hizo interescuadras, metió un gol y tuvo molestia, es normal, Matías está muy bien, tiene mucho gol, mucha mentalidad y que le ha venido muy bien al plantel. Tengo la duda si arranco con Matías y Fidel, Matías y Martín, Fidel y Martín'', dijo el ''Profe'' Cruz este jueves en La Madriguera.

Sobre las otras incorporaciones del Club, Federico Lavallén y Clifford Aboagye, el ''Profe'' Cruz informó que el argentino entrenará con el equipo Sub-20, mientras que el ghanés se integra al primer equipo de los Zorros.

''A Lavallén no lo he visto, sé que es el hijo de un jugador que aportó mucho. Estará en el equipo Sub-20. Clifford estará en el primer equipo, me ha agradado mucho, es un jugador menudito, es un típico atleta de color, africano, musculoso, pero tiene mucho talento, es inteligente para jugar, habrá que llevarlo poco a poco, es jovencito, no le podemos echar la responsabilidad, hay que llevarlo'', siguió el estratega rojinegro.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES