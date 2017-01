Organización del Clásico Mundial va viento en popa

El titular de la Oficina de Grandes Ligas en México asegura que Guadalajara no tendrá problema para albergar el evento en marzo

GUADALAJARA, JALISCO (05/ENE/2017).- La Oficina de Grandes Ligas en México y el Comité Organizador del Clásico Mundial de Beisbol 2017 continúan con sus visitas a la capital jalisciense para inspeccionar cada detalle previo a la celebración del máximo evento del beisbol a nivel de selecciones en el mundo.

Rodrigo Fernández, director de la Oficina de Grandes Ligas en México y América Latina, aseguró que la planificación de este evento ha marchado de manera positiva, incluyendo la remodelación y aumento del aforo en el Estadio de Beisbol de los Charros de Jalisco.

“Todo está en orden, la verdad es que los Charros están haciendo una inversión muy fuerte, sobre todo en el terreno de juego, para dejarlo a nivel de los estándares de Grandes Ligas. Guadalajara está más que lista para albergar este evento, es una ciudad que ha albergado dos Mundiales, Juegos Panamericanos y el año pasado el Mundial de Judo, en ese aspecto no estamos jugando a nada, será un éxito”.

El representante de la Gran Carpa en México confirmó que a partir del 9 de enero comenzarán los trabajos de remodelación en el terreno de juego del inmueble zapopano, aunque ya se trabaja en el tema de la iluminación.

“Es un hecho que el estadio estará listo para el Clásico, si no no hubiéramos tomado la decisión de darle la sede a Guadalajara. Ya se está trabajando en el tema de las luces y todo lo que se trabajará sobre el campo de juego no debe tardar más de tres semanas”.

Fernández señaló que la capacidad del estadio aumentará de 12 mil a cerca de 16 mil 500 lugares, ya que el mínimo solicitado para poder albergar un evento de esta magnitud debe ser mayor a los 15 mil espacios.

Por otro lado, el dirigente de Grandes Ligas en México indicó que lo único que pudiera impedir que México cuente con un gran equipo para el Clásico Mundial será el estado de salud de sus peloteros que militan en la Gran Carpa.

En otro tema, Rodrigo Fernández señaló que para este año existe la posibilidad de que México vuelva albergar un juego de pretemporada con equipos que militan en las Ligas Mayores, aunque dejó abierta la posibilidad de que ciudades como Culiacán, Hermosillo y Ciudad Obregón puedan fungir como posibles escenarios.

“Sin duda, la respuesta fácil sería ir a Guadalajara o a Monterrey, pero también hemos hablado con varios dueños de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico que tienen estadios de primer mundo”.

La Selección mexicana que visitará Guadalajara para el Clásico Mundial de Beisbol 2017 ha comenzado a tomar forma. En esta ocasión, los lanzadores de Grandes Ligas, Jaime García, Joakim Soria y Carlos Torres, han confirmado su presencia con el representativo que dirige el mánager Édgar González.