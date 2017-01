Chivas, con la mira en el campeonato

Con la contratación de Rodolfo Pizarro, y el dominio del estilo Almeyda, la meta de Chivas es clara en el naciente torneo que arranca mañana

GUADALAJARA, JALISCO (05/ENE/2017).- Con la llegada de Rodolfo Pizarro, la afición del Guadalajara está ilusionada en que podrán obtener la decimosegunda estrella en su uniforme, para darle alcance al acérrimo rival, el América. Se ven al final del Clausura 2017 festejando el campeonato, porque la inercia futbolística ha sido buena en los últimos dos torneos y porque Alan Pulido hizo su primera pretemporada, así que no habrá excusas.

El técnico Matías Almeyda ha hablado sobre las expectativas a cumplir por él, por su plantilla y en especial por Pulido, quien se ha comprometido a dar todo, a reventar con goles las redes enemigas para llevar al equipo a la posición que, coinciden, les corresponde.

Urge en el Guadalajara un título, porque son 10 años desde que se logró la estrella 11 ante el Toluca, y Almeyda sabe que el margen de error es mínimo, porque la afición ya está ilusionada con levantar la 12, pues consideran que hay equipo para hacerlo, además de que se han identificado con el estilo de juego.

Han pasado 20 torneos en los cuales la afición de Chivas se ha quedado con las manos vacías, ya que solamente en 10 ocasiones se clasificó a Liguillas, pero no logró en ninguna ocasión llegar a la Final para pelear por el título.

En esos 20 torneos luego de su último campeonato, el Guadalajara ha visto coronarse en dos ocasiones a su odiado rival, el América; en tres ocasiones al Santos, al igual que los Tigres; dos veces ha visto cómo Pumas levanta la copa de campeón, de igual manera el León, Toluca, Monterrey, de su ahora hermano por elección más no de sangre, el Pachuca también en dos ocasiones; hasta el ya descendido Atlante se coronó antes de descender, y uno de los equipos más nuevos, Xolos, también logró un título.

En esos 20 torneos, el Guadalajara ha tenido 15 técnicos diferentes, pero solamente uno le ha dado un campeonato, sin la relevancia de un título liguero: Matías Almeyda. Con el argentino ganó la Copa MX en 2015 y la SuperCopa Mx en 2016. Ahora el “Pelado” tiene en puerta cumplir, por tiempo, porque le han dado todo lo que ha pedido, ponerle a la camiseta la estrella 12.

El dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, quien invirtió cinco millones de dólares, más los derechos federativos de Víctor Guzmán para hacerse de Rodolfo Pizarro como refuerzo para el actual torneo que está por arrancar, no tiene duda que Almeyda dará la estrella 12 a la institución.

El dirigente dejó claro que él ya cumplió con el requerimiento, de no contratar por cantidad sino por calidad; ahora le toca al “Pelado” hacer que su equipo en el campo demuestre por qué es uno de los más caros de la Liga MX, obteniendo resultados positivos y ganando el campeonato.

“No es un equipo caro, es costoso. Caro si no lo valiera. Sí es el equipo que más ha invertido en la Liga. En Chivas no hay excusa para no campeonar. No importa lo que hagamos, Chivas tiene la obligación de salir cada temporada a buscar el campeonato. Todo lo que hacemos es con el fin de lograr el campeonato y que llegue Rodolfo Pizarro nos va a ayudar mucho porque tiene calidad y talento”.

Alanís, en el mismo tenor

El defensa central Osvaldo Alanís está de acuerdo con su patrón, Chivas tiene la obligación de calificar a la Liguilla entre los primeros lugares, de dar un buen espectáculo, ser protagonista en la Liga MX y obvio, estar en la Final para luchar por el título, ya que en el futbol se mide por resultados.

“Chivas siempre debe estar adentro (de la Liguilla), arriba, por la magnitud del equipo que es, Chivas tiene que estar ahí. Se basa un torneo en los puntos que se logró, en cómo se llegó y hemos logrado mucho. En la Liguilla no hemos avanzado, pero se tienen ganas de conseguir cosas importantes”.

El zaguero está de acuerdo en que el trabajo de la dirigencia se hizo bien, porque trajeron lo que el técnico pidió. Ahora la plantilla debe respaldar al “Pelado” en la forma de juego para obtener triunfos que lleven al equipo a estar marcando la pauta en el torneo Clausura 2017.

“Al final, la directiva hizo esfuerzo por traer jugadores; más que cantidad fue calidad. Se ve que se hizo un buen trabajo y estamos para cosas grandes, pensamos en lo más arriba. Pensaremos partido a partido, pero sí con el objetivo claro de lo que podemos conseguir en la Copa y torneo”.

Las altas

Además de Rodolfo Pizarro, hay otro jugador que se agregó a Chivas para el actual campeonato ante la salida de Marco Bueno, él es Guillermo Martínez, centro delantero que nació en el Pachuca, jugó en Coras el campeonato pasado y marcó ocho goles. El técnico lo observó y lo estará probando en la Copa MX, es un ofensivo de área, y buen rematador de cabeza.

Las bajas

Las salidas de Chivas fueron tres para el torneo Clausura 2017. Carlos Peña, que se fue al León, así como el arquero José Antonio Rodríguez; Marco Bueno paró en el Monterrey, tras un paso sin pena ni gloria en Chivas.

Los objetivos de Chivas en el Clausura 2017

• Estar entre los primeros cuatro de la tabla general.

• Entrar a la Liguilla.

• Que Alan Pulido esté peleando el título de goleo.

• Proponer en cualquier cancha, ante cualquier rival.

• No traicionar la filosofía de juego, siendo verticales.

• Lograr entre 28 y 32 puntos.

• Ser de los equipos más fuertes a la ofensiva.

• Ser de las defensas más sólidas.

• Destacar en manejo de balón, posesión, tiros al arco y distancias recorridas.

• Estar en la Final es un requerimiento de la directiva, así como alzar el trofeo.

LA FRASE

“En Chivas debes hacer las cosas muy bien y te va bien por la vitrina que te da, pero de lo contrario te puede hundir”.

Osvaldo Alanís, defensor del Guadalajara