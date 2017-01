Almeyda devuelve a Vergara a la realidad

Afirma que su trabajo es recordarle la verdad al empresario, que ansía un campeonato

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2017).- El técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, afirmó hoy que aunque es normal que Jorge Vergara, el dueño del equipo, exprese su deseo de ser campeón, la responsabilidad del timonel es recordarle la realidad.

"Jorge (Vergara) puede decir todos los días que quiere ser campeón, yo le tengo que decir la realidad. Se la digo él, se lo digo a ustedes (la prensa), se lo digo a la gente”

Almeyda afirma que “es entendible” el entusiasmo de Vergara, pero “él también sabe que hay un proceso, que lo hemos hablado, por eso me da la continuidad, por eso me han hecho cinco años de contrato. Y si no llega (el título) este campeonato, llegará el otro, y si no llega el otro será el otro”

El último título de liga del Guadalajara se remonta al Apertura 2006, una larga sequía para un club de la jerarquía de Chivas.

"Quiero ser el primero, necesito levantarla, me voy a quedar dos días seguidos en La Minerva”, dice el entrenador acerca del título ansiado por los seguidores del Guadalajara.

“¿Quién que esté de este lado no va a querer ser campeón? todos lo deseamos, lo pedimos, pero hay un trabajo y un proceso, tanto la afición como nosotros y Jorge nos tenemos que armar de paciencia porque no se va a terminar este fin de semana".

El estratega tiene una visión clara acerca de lo que quiere para Chivas, “que todas las básicas lleguen a liguilla, que todos adopten un sistema parecido. Lo más rápido y lo que más se ve a la vista es la primera, es para lo que estoy yo, decido que sea un equipo protagonista y buen nivel de futbol que nos gusta a nosotros. Después me interesa ser competitivos y por el juego atraer a nuestra gente que es un jugador más. Nuestra gente debe estar convencida que cuando sentimos el apoyo, ese canto de todos los partidos, imparable, les puedo asegurar que esa unión se hará más fuerte, necesitamos el apoyo de todos. Un campeonato no se va a ganar en las primeras ocho fechas, hay que entrar a una Liguilla, paciencia para soportar primaveras, otoños, inviernos y veranos, que llegue así con el ”

Acerca de su presente con los rojiblancos Almeyda afirma, “Estoy muy feliz acá, estoy comprometido y quiero cumplir mi contrato, estoy en un club que me hace feliz”.