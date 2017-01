Si no fui a la MLS fue porque no hubo oportunidad: ‘Moi’ Muñoz

El guardameta se sincera acerca de su llegada a Jaguares

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2017).- Después de entrenar por primera vez con su nuevo equipo, el guardameta Moisés Muñoz, flamante contratación de Chiapas se sinceró acerca de los motivos de su llegada a Jaguares y sobre lo que espera llegando a un equipo célebre por sus retrasos en los pagos a los futbolistas.

“Si no me fui a la MLS fue porque no hubo oportunidad, no tanto porque yo haya decidido quedarme acá”, afirmó Muñoz en declaraciones difundidas por la cadena ESPN. “Yo vi todas mis opciones y de todas, la mejor opción era Jaguares; así de sencillo. Por eso es que me vine para acá”

A su salida de Coapa el meta no escondió su descontento, publicando un video en el que lamentaba que la directiva azulcrema no le permitió pelear por un puesto en igualdad de circunstancias con el nuevo cancerbero de América, el argentino Agustín Marchesín.

Acerca del futuro con su nuevo equipo el portero nacido en Michoacán dice, “la idea es seguir jugando, la idea es estar siempre en el ojo del profesor Osorio” y dice confiar en que el cuerpo técnico de la selección observará a todos los jugadores, “independientemente del equipo en el que se encuentren”.

Jaguares arrastra una historia de pagos atrasados a sus jugadores, a lo que el jugador comenta, “confío en que todo marchará bien, que todo marchará acorde a lo que se establece en cada uno de los contratos de los jugadores y espero que no haya necesidad de hacer nada de esto, tener que levantar la voz y tener que salir a los medios”.

Durante la semana Carlos Hugo López Chargoy, dueño de los Jaguares de Chiapas, afirmó estar al corriente de los pagos a los jugadores y dijo tener ‘un acuerdo privado’ con Muñoz acerca de cómo se pagará al jugador.

“Realmente confío en que todos los pagos (…) se harán de manera ordenada y a tiempo”, dijo el guardameta.