Es momento de que Monterrey gane títulos: Pabón

El delantero colombiano dice que lucharán por coronarse en el Clausura 2017

MONTERREY, NUEVO LEÓN (04/ENE/2017).- El delantero colombiano Dorlan Pabón aseguró que llegó la hora para que los Rayados de Monterrey consigan títulos en el futbol mexicano, por lo cual lucharán al máximo para coronarse en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.



"Nos hemos preparado muy bien para lo que se viene, sabemos que este semestre tenemos muchos objetivos que son los dos torneos, ir por ellos, por eso se armó un plantel de alto nivel, para pelear títulos y hacer historia en este club", dijo.



"Debemos demostrar que los que llegaron y los que estamos queremos hacer cosas porque ya tenemos años sin ganar, ya es hora de ponernos las pilas y alcanzar los objetivos", declaró.



El jugador manifestó que a nivel personal también tiene el deseo de obtener una corona con Rayados, porque, desde su punto de vista, cuando un jugador se queda algún tiempo con un equipo y no consigue campeonatos, es un fracaso.



"Lo que me faltan son títulos, porque pasar por pasar es un fracaso; es importante ganar títulos y más para esta institución que me ha dado todo, el cariño de la gente, durar cuatro o cinco años y no ganar nada es un fracaso, es hora de ganar algo, este semestre tenemos que ir por todo, sabemos que hay presión", indicó.



Asimismo, Pabón habló sobre su compatriota Edwin Cardona, a quien se refirió como un elemento importante para el plantel que espera pueda alcanzar un buen nivel en el próximo certamen del futbol mexicano.



"A Cardona lo veo motivado, sé que este semestre la va a romper porque sabemos qué jugador es, no depende de nadie, es una pieza importante para el equipo", concluyó.