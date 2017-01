Zidane cumple un año al frente del Real Madrid

El técnico francés llega con éxito a su primer año en las riendas del club madrileño

MADRID, ESPAÑA (04/ENE/2017).- Este miércoles se cumple exactamente un año desde que Zinedine Zidane tomó las riendas del Real Madrid. Y aunque la gestión exitosa incluye los títulos de la Liga de Campeones y el reciente Mundial de Clubes, el técnico francés advierte que está hambriento de más conquistas.

Un buen primer paso para conseguirlo, al reanudarse la actividad del futbol español tras el parón invernal, llegará en la jornada del aniversario, con un duelo de octavos de final en la Copa del Rey ante el Sevilla, equipo ante el que Zidane obtuvo otro de sus títulos como estratega del Madrid, en la Supercopa de Europa realizada el 9 de agosto.

"Mañana tenemos un partido... Me siento bien con mi trabajo pero queda mucho, y también con el trabajo de los jugadores", dijo Zidane el martes, citado por el sitio oficial del Real Madrid en Internet. "He ganado muchas cosas como jugador y siempre intento ganar lo máximo. Estoy contento con lo que hemos ganado, no lo esperaba, pero hay que seguir".

Además, el conjunto blanco podría dar otro paso hacia el récord de más partidos de un equipo español sin conocer la derrota. Acumula 37 en todas las competiciones, y está a sólo dos duelos de igualar los 39 que hilvanó el Barcelona sin perder en la temporada 2015-2016.