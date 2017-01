Serena Williams, eliminada del torneo en Nueva Zelanda

La tenista estadounidense cae 6-4, 6-7 (37) y 6-4 ante Madison Brengle en la segunda ronda en Auckland

AUCKLAND, NUEVA ZELANDA (04/ENE/2017).- La tenista estadounidense Serena Williams, número dos del ránking WTA, cayó eliminada este miércoles ante su compatriota Madison Brengle al perder 6-4, 6-7 (3/7) y 6-4 en la segunda ronda del torneo de Auckland.

La primera cabeza de serie del torneo neozelandés, que regresaba a las canchas tras su derrota en las semifinales del Abierto de Estados Unidos hace cuatro meses, fue derrotada por la jugadora número 72 del mundo en un partido que duró dos horas y 13 minutos.

Brengle se enfrentará en cuartos de final a la letona Jelena Ostapenko (N.7).

"No pude hacer frente al viento. Mi rival jugó en las mismas condiciones que yo, exactamente. Ella está acostumbrada a ello y jugó mejor", comentó Serena, visiblemente decepcionada tras su derrota.

"Nunca resté así en mi vida, es un poco frustrante por lo que he trabajado durante la pretemporada. Lo único que me alivia es que las condiciones no serán así en Melbourne (en el Abierto de Australia, 16-29 de enero)", añadió.

Serena Williams había vuelto tras cuatro meses de ausencia, ganando a la francesa Pauline Parmentier.

Su hermana Venus también dijo adiós al torneo de Auckland. Ganó a la neozelandesa Jade Lewis por 7-6 (7/2) y 6-2 en partido de la primera ronda pero luego no se presentó al duelo ante la japonesa Naomi Osaka, por una lesión en un brazo.

"El primer partido del año nunca es perfecto. Simplemente, me voy sintiendo mayor", afirmó.

Por su parte, la danesa Caroline Wozniacki, exnúmero 1 mundial y tercera cabeza de serie del torneo, se clasificó sin excesivos problemas al ganar en segunda ronda a la estadounidense Varvara Lepchenko por un doble 6-3.

El torneo de Auckland se disputa en superficie dura y reparte 226 mil 750 dólares en premios.