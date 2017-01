Federer cae en ronda individual de Copa Hopman

El suizo pierde en su segundo partido ante el alemán Alexander Zverev

PERTH, AUSTRALIA (04/ENE/2017).- El suizo Roger Federer, ex número 1 mundial caído al puesto 16 del ranking, cayó en su segundo partido individual de la Copa Hopman, ante el alemán Alexander Zverev (24º del mundo), tras un pulso emocionante y de máxima emoción, que se resolvió con un 7-6 (7/1), 6-7 (4/7) y 7-6 (7/4), este miércoles en Perth.

Pese a ese resbalón inicial, Suiza pudo ganar 2-1 a Alemania, gracias a las victorias después de Belinda Bencic en el individual femenino y de Federer y Bencic en dobles.

Federer, en su regreso a la competición tras seis meses de ausencia por lesión, se había impuesto el lunes al británico Daniel Evans. El tenista de Basilea, de 35 años, no pudo encadenar una segunda victoria individual tras un partido maratónico, pero mejoró las sensaciones tras ganar en dobles.

Zverev, de 19 años, es una de las grandes promesas del tenis y el primer jugador menor de 20 años en entrar en el Top 20 desde que lo lograra Novak Djokovic en 2006.

Es además la segunda victoria seguida de Zverev sobre Federer, tras la conseguida en Halle (Alemania) en junio de 2016, por 7-6 (7/4), 5-7 y 6-3, sin contar el partido de entrenamiento entre ambos el pasado sábado.

A pesar de la derrota ante un jugador al que ve como uno de los grandes de la próxima década, Roger Federer se mantuvo optimista.

"Sasha (Zverev) tiene un gran servicio y ha demostrado de qué es capaz, pero estoy contento con haber plantado cara, he tenido buenos momentos", afirmó. "Mientras no me lesione, me sentiré bien", sentenció.

Federer salió del Top 10 en 2016, por primera vez desde 2002. Su prioridad ahora es preparar el primer torneo del Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia (16-29 de enero).

La suiza Belinda Belic pudo equilibrar después el duelo al superar a la alemana Andrea Petkovic por 6-3 y 6-4, antes del partido de dobles, donde la dupla helvética se impuso 4-1 y 4-2 a la germana.

Suiza se disputará el viernes contra la Francia de Richard Gasquet y Kristina Mladenovic, que este miércoles superó 3-0 a Gran Bretaña, un lugar en la final, para la cual Estados Unidos tiene billete en el otro grupo desde el martes. Sólo el primero de cada grupo pasa a la final.

La Copa Hopman es un torneo de tenis por equipos nacionales mixtos.