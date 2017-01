Critican en redes al rejoneador Emiliano Gamero por maltrato a caballo

Circula en redes sociales video donde Gamero golpea al animal; luego se disculpó por su comportamiento

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- Usuarios de redes sociales se volcaron contra el rejoneador mexicano Emiliano Gamero, quien fue mostrado en un video que circuló en internet mientras patea y golpea a uno de sus caballos. Aunque se disculpó después, su comportamiento ha generado una oleada de críticas.



Al tiempo que numerosas personas fustigan la conducta del rejoneador, seguidores suyos y otros usuarios de las redes lo defienden.



Los hechos ocurrieron el 1 de enero en Durango, en la cuadra del rejoneador capitalino y que debutó en 2002 en Veracruz. En el video, publicado en al menos dos plataformas de internet, se ve que el animal lanza una coz contra Gamero y que éste, en respuesta, lo patea en el vientre, y luego vuelve a pegarle con lo que parece una cuerda.



Poco después otra persona llega a controlar al caballo y Gamero se hace de palabras con alguien que le reclama el maltrato: "Cuando tengas caballos toreros, me avisas (...) ¿Son tuyos, o qué? Es como a un hijo se le da una nalgada (...) Zapatero, a tus zapatos: déjame hacer mi chamba (...) Un caballo violento, en una cuadra de caballos de rejoneo, me mata a un caballo".



En el segundo video, publicado el 2 de enero en YouTube, Gamero habla a la cámara y dice admitir que no tiene motivos para justificar su maltrato al caballo.



De hecho, ofrece una disculpa pública y dice ofrecerla también "a todos los caballos, a mi caballo". Incluso dice que agradece las críticas "y a quienes no lo hayan hecho con respeto, entiendo también que estén furiosas; espero puedan perdonarme, no soy perfecto; hoy recibí una gran lección; sepan que llevaré a cabo una gran conducta a partir de hoy".