Chivas da vitrina, de lo contrario te hunde: Alanís

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- No es un torneo que tome como reto, pero sí tiene claro Oswaldo Alanís que debe triunfar en el Guadalajara en el Clausura 2017, ya que por una u otra circunstancia no se le ha podido ver en plenitud y no tiene otra más que dar el ''do'' de pecho, ya.

Sabe Alanís que un campeonato bueno en el redil, lo catapulta a la Selección rumbo a las eliminatorias mundialistas, pero también está consciente que en caso de no lograr ser titular, las críticas, la presión aumentará y eso es peligroso estando en un equipo con mucha convocatoria, donde siempre se está en el ojo del huracán.

''Se tiene más atención, más reflectores, afición, prensa y por ende más responsabilidad, eso es claro. En todo club hay presiones, en Chivas debes hacer las cosas muy bien y te va bien por la vitrina que te da, pero de lo contrario te puede hundir''.

Precisó que se siente renovado al terminar la pretemporada sin ningún problema, está listo para iniciar como titular si así lo requiere el técnico Matías Almeyda, y trabaja en los entrenamientos para que le cueste decidir al estratega quién irá ante Pumas.

''Estoy muy bien, trabajando enfocado en mejorar en el tema de futbol, de tiempos de entendimiento, más en eso que en lesiones, de cuidados y prevención. Siempre se puede mejorar lo anterior, llegué, me entregué al máximo, llegué a sumar y las lesiones no fue lo óptimo. Estoy de vuelta, pero sí creo que viene un Osvaldo mejor y quiere lograr cosas grandes. Eso creo, estoy seguro, porque se puede hacer más por Chivas''.

En el Rebaño están comprometidos en lograr lo máximo, el título, ya que la dirigencia ha hecho todo lo posible por armar un buen equipo, así que ahora le toca a la plantilla responder con creces a ese esfuerzo monetario y con resultados, esperan dejar contenta a la directiva y afición.

''Al final, la directiva hizo esfuerzo por traer jugadores, más que cantidad fue calidad. Se ve que se está haciendo un buen trabajo y estamos para cosas grandes, pensamos en lo más arriba. Pensaremos partido a partido, pero sí con el objetivo claro de lo que podemos conseguir en la Copa y torneo''.

La medida de la exigencia que hay en Chivas, es de acuerdo a su historia, a su palmarés, lo entiende perfecto Alanís, quien no escatima en decir abiertamente que el compromiso es grande para el Clausura 2017, ya mínimo es superar los cuartos de final en la Liga MX.

''Chivas siempre debe estar adentro (de la Liguilla), arriba, por la magnitud de equipo que es, Chivas tiene que estar ahí. Se basa un torneo en los puntos que se logró, en cómo se llegó y hemos logrado mucho, en la Liguilla no hemos avanzado pero se tienen ganas de conseguir cosas importantes''.

Para iniciar con el pie derecho, Alanís consideró que se debe comenzar dando una demostración de buen futbol ante Pumas, el próximo sábado casa, para mandar un mensaje del compromiso que existe en el jugador rojiblanco.

''La vida siempre tendrá compromisos, más que presiones, así como responsabilidades y aquí por ser un club grande, se deben hacer grandes cosas y ayuda que traigan grandes jugadores. Nos están dando mejores armas para lograr un mejor desempeño''.

Sobre Pumas, indicó Alanís que el encuentro será muy vertical, ya que hay jugadores rápidos en el conjunto de Juan Francisco Palencia, así como tipos que en un descuido inclinan la balanza a su favor y prolongar la racha rojiblanca, de 34 años sin perder ante los unamitas.

''No sé qué decir. Chivas siempre buscará ganar, Chivas es un equipo grande que debe ganarle al que sea y así lo buscaremos el fin de semana. Sería especular mucho, vamos a salir con todo, saldremos por los tres puntos, a defender la casa, a mejorar el funcionamiento y buscar los tres puntos''.

El defensa se nota motivado, ya pasó mucho tiempo recuperándose de lesiones, por lo que dijo sentirse como un novato, con deseos de triunfar, de pelear el puesto para ser titular, de entregarse como en sus inicios para arrancar ante Pumas.

''Los momentos difíciles son en donde más se aprende, te toca comenzar de cero y realmente debes trabajar más de lo que lo habías hecho antes. Sucedieron cosas antes, sí, pero eso me ayudará para tener más ganas, más entrega en lo que estoy haciendo para lograr más cosas''.

LA FRASE

''Vamos a trabajar para que así sea, estamos con muchas ganas. La pretemporada la hice muy bien, terminé el campeonato pasado jugando en la Copa, estuve en la final de Copa y me sentí futbolísticamente mejor''.

Osvaldo Alanís, jugador del Guadalajara.

