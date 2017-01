Monterrey, con nulo margen de error en Clausura

El defensa Edgar Castillo dice que se espera iniciar el torneo de manera exitosa

MONTERREY, NUEVO LEÓN (03/ENE/2017).- Luego de la actuación de Monterrey en el Torneo Apertura 2016, en el que quedaron fuera de la liguilla, el defensa Edgar Castillo dejó en claro que el club tendrá nulo margen de error en el Clausura 2017 de la Liga MX.



Por ello, el conjunto dirigido por el estratega argentino Antonio Mohamed espera iniciar de manera exitosa su participación en el certamen, cuando enfrente al Puebla este fin de semana.



''Es muy importante, los jugadores que han traído y el equipo está completo, sabemos que debemos empezar de la mejora manera, el domingo tenemos que arrancar con los tres puntos'', señaló.



''La verdad se armó un buen plantel, estamos enfocados en comenzar bien el torneo ante Puebla, sabemos que no tenemos margen de error en este torneo'', manifestó.



Castillo declaró que el portero Hugo González, el lateral Luis Fuentes, el centrocampista Jesús Molina, el defensa Nicolás Sánchez y los delanteros Marco Bueno y Jonathan Cristaldo se han integrado bien el plantel, por lo cual esperan haya buenos resultados.



El defensa se dijo consciente de que tendrá una lucha intensa con Luis Fuentes por el puesto titular en la lateral izquierda, pero se mostró confiado en que logrará un buen desempeño con los Rayados.



''Me compromete al doble porque llegó Luis Fuentes y también a él, porque es una competencia sana, el que esté mejor va a jugar, eso me motiva más para jugar al doble, ya me recuperé de la lesión y estoy con las ganas de arrancar bien'', concluyó.