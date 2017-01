Rafa Márquez lucha por la dignidad del jugador

Habla de la creación de una Asociación que busca cuidar los intereses de los futbolistas

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- En un adelanto de lo que podría ser la creación de una Asociación de Futbolistas, en donde se cuiden los intereses del jugador, más allá de cuestiones directivas, la voz autorizada de Rafael Márquez, capitán del Atlas y de la Selección Mexicana y que ha ganado prácticamente todo a nivel de clubes en el mundo, señaló que van por buen camino.

''Estamos en el proceso de armar algo importante de que estén todos conscientes, hasta que no se tenga eso bien armado, se va a hacer realidad'', indicó Rafael Márquez en conferencia de prensa este martes.

''Ya dimos un primer paso, ahora falta tratar de convencer a todos los jugadores, para que sea algo sólido'', siguió Márquez Álvarez, quien estará al frente de esta asociación.

Algo que busca este nuevo organismo, es que el jugador cuide su dignidad y no tenga miedo de pelear por sus intereses, pelear por lo justo, esto si se toma en cuenta lo que sucede actualmente en el futbol mexicano con los Jaguares de Chiapas, equipo al que se le registraron adeudos con sus jugadores durante prácticamente todo el año 2016.

''Lo que buscamos en darle oportunidad al jugador, que no se tire a la hamaca, pero sí buscar lo justo para nosotros, que tengamos voz y voto, que se nos respete, hay casos que puedo decir, o desaparecen jugadores, o los amenazan, que sacan de la profesión, pasa eso, pero en lo personal no pretendo o no quiero que ese tipo de jugadores sean defendidos, esto es algo muy justo, se tiene que evolucionar, porque hasta la FIFA trata de regular estos casos, esperemos que esto se pueda regular aquí en México''.

''Si tienes intereses o miedo, no vas a querer apoyar a la causa, es la parte más difícil de esto, unirnos, que todos tengan esa dignidad de poder luchar por este movimiento, estamos tratando de conseguirlo y si por mi fuera, ya estuviera, pero es un proceso que lleva su tiempo'', afirmó.



EL DRAFT DEBE DESAPARECER

Para Rafael Márquez, algo de lo más denigrante que puede vivir un jugador de futbol, es el Draft o Régimen de Transferencias. Un mal que ha aquejado al futbol mexicano de muchos años a la fecha. Por lo que el ''Kaiser'' michoacano pidió que este tipo de ''mercado'' de piernas desaparezca, recordando que en Europa o en otras partes del mundo esto no sucede.

''Es la única Liga en donde sucede este tipo de mercado de jugadores, en donde el jugador no tiene acceso para entrar, no tiene voz para decidir si quiere o no ir, esto tiene que acabar, sí me pasó que estuve en el Draft, yo tuve que sacrificar dinero para cumplir un sueño, porque Mónaco sí tuvo dinero y sí me fui. Las cosas como son, esto tiene que acabar, estamos en un proceso en donde trataos de solidificar, que los jugadores ya no tengan miedo de que los congelen, es un proceso, es algo que tiene ser muy seguro, porque quien rige y quien manda, son los que al final son los que manejan el país en México, no nos podemos pelear con ellos, hay que dialogar con ellos'', finalizó diciendo Rafael Márquez.



FRASE:

''Para mí sería fácil decirles que enfrenten y peleen, porque yo estoy en una posición más cómoda, porque yo ya no tengo porqué pelearme, lo único que podría decir es que tengan paciencia, que vamos a llegar a algo importante'', Rafael Márquez, jugador del Atlas

