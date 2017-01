Édgar González hace balance positivo

Después de concluir la temporada, el mánager de los Charros ahora se enfoca en el Clásico Mundial de Beisbol

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- Tras haber tomado el timón de los Charros de Jalisco en la última parte de la temporada, el mánager de la Selección mexicana de beisbol y también dirigente de la novena jalisciense, Édgar González, aseguró que, pese a no haber logrado su clasificación a los Playoffs, esta segunda experiencia como manejador en la pelota invernal mexicana le ha dejado un sinfín de resultados positivos.

El ex ligamayorista y ganador del premio al “Mánager del Año” en la pasada temporada de la Liga Mexicana del Pacífico habló sobre sus planes para el Clásico Mundial de Beisbol 2017, su futuro al frente de los Charros de Jalisco y el aprendizaje que ha obtenido gracias a su labor como mánager.

“Estoy feliz, me queda un buen sabor de boca porque el equipo finalizó con racha ganadora en casa, luchamos hasta el final. También hay que destacar que el equipo tiene muy buena base mexicana, los pitcher mexicanos que tiene este equipo pueden ser un gran producto para el futuro de los Charros de Jalisco y siento que esto nos ayudará bastante.

“Lo que planeamos ahora es darle vuelta a la página y comenzar a trabajar para darle al equipo de México todo lo que se merece. Sí están saliendo las cosas como lo tengo planeado, hay algunos jugadores que todavía me están bloqueando, pero aparentemente todo va a salir bien, voy a hablar con ellos y pronto podremos confirmar su asistencia”.

González declaró que haber dirigido en el beisbol nacional y en especial a los Charros de Jalisco ha sido de gran ayuda para seguir de cerca a todos los peloteros que cuentan con el nivel para portar la franela tricolor el próximo mes de marzo, cuando vuelva a territorio tapatío para afrontar el reto de dirigir a la novena mexicana en el máximo evento del beisbol mundial a nivel de selecciones.

“Es claro que trabajar aquí me ha servido bastante para el Clásico Mundial y mi papel con la Selección mexicana, porque pude ver de cerca a muchísimos jugadores, tanto de Charros, como de otros equipos, eso y haber estado jugando en este estadio serán de mucha ayuda para lo que se viene. Hablamos de los planes que tenemos para marzo, ellos ya están ahí y ahora estamos viendo cómo vamos a llenar y acomodar el roster de peloteros definitivo”.

Durante su labor al frente del conjunto albiazul, el mánager de origen mexicano platicó con elementos como Japhet Amador y Agustín Murillo, del equipo jalisciense, además de ligamayoristas como el relevista Óliver Pérez y el infielder Ramiro Peña, quienes figuran en la prelista de 50 peloteros rumbo al Clásico Mundial.

Seguirá al frente de Charros

Asimismo, el manejador del equipo tapatío indicó que, a falta de detalles mínimos, la directiva de la organización ha ratificado su permanencia al frente de los Charros de Jalisco para la temporada 2017-2018.

“Parece ser que sí y a mí me interesa mucho (quedarme), porque Guadalajara es una ciudad que me fascina y porque el equipo cuenta con una gran afición. Ya estuvimos hablando con la directiva y sólo faltan detalles para confirmar que seguiré al frente del equipo. Todo es de primera clase, desde la directiva, los aficionados y los jugadores, el trato que me dieron fue increíble y yo creo que si hay una plaza en la que yo deba estar en invierno es en Guadalajara”

EL DATO

Marca perdedora

Durante la campaña 2016-2017 en el dugout de los Charros de Jalisco, Édgar González culminó con marca de siete juegos ganados y ocho derrotas.