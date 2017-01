Tiradores jaliscienses apuntan al éxito mundial

Tres menores de edad colaboran para que el Estado se convierta en el máximo campeón en la disciplina de tiro deportivo del país

GUADALAJARA, JALISCO (02/ENE/2017).- Ninguno de los tres ha rebasado los 15 años de edad, pero esto no ha sido impedimento para que su nombre aparezca continuamente en las listas de máximos ganadores de la Olimpiada Nacional. Michel Quezada, Felipe Negrete y Carlos Fabián Quintero forman parte del equipo jalisciense de tiro deportivo que a lo largo de los años se ha convertido en el máximo campeón de esta disciplina en México.

Tras colaborar de manera directa en el título 17 de Jalisco en la Olimpiada Nacional, estos jóvenes tapatíos sueñan con representar a México en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y de paso subir al podio de triunfadores en una disciplina, de la cual esperan, pronto brinde muchas satisfacciones al deporte mexicano a nivel mundial.

Quezada, Negrete y Quintero son parte del grupo de 70 tiradores deportivos que actualmente entrenan en las instalaciones del Code Jalisco bajo el mando de ocho entrenadores, cuya principal consigna es continuar con la hegemonía jalisciense que durante 20 años se ha mantenido a nivel nacional en este deporte.

Pedro Acosta, uno de los forjadores del éxito

Gran parte de los buenos resultados de Jalisco en este deporte se debe en gran medida a los entrenadores. Uno de ellos es el profesor Pedro Acosta, quien actualmente tiene bajo su mando a estos tres atletas, con quienes comparte sus enseñanzas todos los días, a fin de que puedan alcanzar sus sueños como tiradores.

“Jalisco tiene la dicha de poder decir que ha sido campeón nacional por 20 años consecutivos en el tiro deportivo. En la medida que han pasado los años hemos ido mejorando, somos un grupo de ocho entrenadores especialistas en rifle y en pistola los que hemos llevado al equipo de Jalisco a lo más alto”.

El entrenador de la Selección Jalisco reconoce que una de las claves del éxito en esta disciplina es el constante apoyo de los padres de familia hacia los atletas, ya que en México pocas veces un deportista logra trascender sin el sustento de su círculo familiar.

“En esto no existen los secretos, el único secreto es la disciplina y la constancia a la hora de trabajar, por parte de los atletas y por parte de los padres, porque sin ellos no somos nada. Lamentablemente muchos dejan de lado lo que hacen los padres de familia, pero yo siempre les doy su mérito, porque ellos son los que se sacrifican y apoyan a sus hijos para que se conviertan en campeones”.

Siempre con el respaldo de su familia

Carlos Fabián Quintero es otro de los jaliscienses que mejores resultados ha tenido a la hora de competir en la disciplina de los disparos. A sus 15 años, Quintero se ha contagiado del entusiasmo de su familia a la hora de estar dentro del pentágono de tiro, ya que tuvo como ejemplo a su padre para iniciar su andar en este deporte y actualmente señala que sus marcas y triunfos no serían posibles sin el apoyo de sus padres.

“A ellos les dio mucho gusto que siguiera su ejemplo, porque mi padre siempre fue tirador deportivo, él siempre quiso que yo también lo fuera y ahora me apoyan en todas mis competencias. Es complicado, pero con la práctica vas mejorando cada día. El ambiente aquí es muy tranquilo, hay mucha disciplina, pero nos divertimos mucho”.

Quintero ha tenido notables actuaciones en competencias nacionales, entre las que destaca la Olimpiada Nacional 2016, en la que se colgó tres preseas doradas.

“Desde pequeño veía que a mi papá le gustaba tirar con rifle en varias competencias y me empezó a gustar, ya después lo quise ver de una manera más competitiva y cuando supe que en el Code practicaban me metí de lleno. Desde entonces he participado en Olimpiadas Nacionales y en la de 2016 gané tres medallas de oro y una de bronce”.

Michel Quezada dispara a lo más alto

A sus 14 años ya es una de las atletas jaliscienses con mayor renombre en competencias nacionales.

Sus logros la catalogan como una de las deportistas juveniles de México más dominantes en su disciplina. En la Olimpiada Nacional 2014 instauró récord nacional en seis de las pruebas en las que participó. Para la edición de 2015, la joven tapatía rompió las marcas en tres pruebas y para 2016 volvió a adjudicare los récords mexicanos en cinco competencias.

Por si esto fuera poco, Quezada se colgó la medalla de oro en el Torneo Internacional de la Raza 2015 y para 2016, se convirtió en monarca nacional del Campeonato Mexicano de Primera Fuerza, pese a participar únicamente en categorías juveniles.

La plusmarquista nacional asegura que su máximo sueño es ganar una medalla olímpica en esta disciplina. “Como todo deportista mi sueño es unos Juegos Olímpicos, la verdad lo único que me interesa es ganar una medalla. Siempre es una gran experiencia que te feliciten por cada competencia que ganas, se siente muy padre que todos te reconozcan, que te aplaudan, eso es lo mejor”.

Asimismo, la joven jalisciense afirma que el tiro deportivo se ha convertido en una de sus mayores pasiones en la vida, pese a que al principio no le agradaba practicar esta disciplina.

Actualmente, la múlticampeona nacional representa a Jalisco en las pruebas de rifle de aire, en las que el próximo año buscará su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

“Mi modalidad es el rifle y esto se basa en tres posiciones que son tendido, rodilla al piso y pie; de pie se tiran 40 disparos en 50 minutos y es en aire, tendido son 60 disparos en una hora y 15 minutos, y después es la prueba de posiciones que son 20 disparos en rodilla, 20 en tendido y 20 en pie. Estas son las pruebas en las que yo participo para Olimpiadas Nacionales”.

Tras los pasos de Campriani

Felipe de Jesús Negrete tiene 15 años de edad y su ilusión es emular lo hecho por su máximo ídolo en este deporte, el medallista olímpico italiano Niccolo Campriani, a quien admira desde sus inicios en el tiro deportivo.

El joven jalisciense sabe que para que esto sea posible deberá seguir entrenando con la disciplina y constancia como banderas, mismas que lo han llevado al éxito, tal y como ocurrió en la Olimpiada Nacional 2016, en la que se adjudicó la medalla de oro en cinco de seis pruebas en las que participó.

“Al principio fue complicado, pero ya después cualquier entrenamiento se te hace un día normal, mientras que a muchas personas les gusta estar descansando en su casa, a nosotros nos gusta entrenar duro. A mediano plazo quiero ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero como todo atleta, quiero llegar a unos Juegos Olímpicos”.

El tirador jalisciense admite que descubrió este deporte por mera casualidad y gracias a su madre, aunque ahora el tiro deportivo es una de sus mayores pasiones.

“Mi madre siempre nos inculcó participar en actividades fuera de casa. En una ocasión, cuando tenía 11 años, me llevó a una brigada de guardabosques y ahí me dieron la oportunidad de ir a un campo de tiro, ahí conocí al profesor Pedro Acosta reclutando talentos, él me invitó a formar parte del equipo de Jalisco”.

META. ZAVALA, PRINCIPAL ESTANDARTE

México como potencia emergente

Con la tiradora jalisciense y medallista mundial Alejandra Zavala como principal estandarte, México levanta la mano para convertirse en una nueva potencia del tiro deportivo a nivel internacional, aunque faltan varios detalles para que esto suceda, el entrenador Pedro Acosta declara que los tiradores nacionales cuentan con el talento necesario para triunfar a mediano plazo en competencias internacionales.

“El futuro del tiro deportivo en México está en ascenso, han salido muchos talentos que la verdad mis respetos, por ejemplo estos niños están logrando marcas cercanas a las de campeonato del mundo. Alejandra Zavala indudablemente es una atleta súper estrella en esta disciplina porque tiene un talento impresionante y actualmente se ubica en el tercer lugar del ranking mundial, eso demuestra la calidad que tiene como atleta”.

Entre los detalles que el entrenador sugiere que deberán corregirse, destaca una planificación mejorada y mayor fogueo a nivel internacional para los futuros talentos de este deporte.

“Yo creo que eso requiere varias cosas, una de ellas es una planificación mejorada. Las condiciones y el talento lo tenemos, el problema es que debemos darnos cuenta de que para llegar a ser potencia en tiro deportivo debemos pasar por Europa, que es donde están los países que son potencia y es dónde se llevan a cabo los mejores eventos de esta disciplina”.

EL DATO

Récord nacional

En la Olimpiada Nacional 2015, Jalisco impuso un nuevo récord nacional en el tiro deportivo al lograr 41 medallas de oro. Para 2016 esta cifra disminuyó, pero volvió a dominar este deporte al ganar 35 preseas áureas.