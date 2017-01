La NFL inicia 2017 con estadios semivacíos

Periodistas y usuarios de redes sociales comparten imágenes de juegos que resultaron poco atractivos para el público Los playoff del futbol americano sólo podrían cambiar con milagros en la fecha 17 GUADALAJARA, JALISCO (01/ENE/2017).- El primer domingo del año también es el último de la temporada regular en la NFL, pero el futbol americano de Estados Unidos arrancó 2017 con una estampa poco común: estadios semivacíos. Medios estadounidenses y usuarios de redes sociales publican este mediodía fotografías acerca de cómo lucen los estadios donde arrancó la jornada 17 de la temporada. El de los Delfines de Miami, donde se enfrentan con los Patriotas de Nueva Inglaterra; el de los Bengalíes de Cincinnati, donde reciben a los Cuervos de Baltimore, o el de los Jets de Nueva York, donde hoy juegan los vecinos Bills de Buffalo, muestran áreas de asientos desocupados. Aunque hay excepciones, al llegar la jornada 17 de cada temporada de la NFL ya se conoce a los equipos que competirán en la postemporada; en este año, sólo algunos equipos, como los Bucaneros de Tampa Bay, esperan un milagro para colarse a los playoff. Esto hace menos atractivos para el público algunos juegos que ya no tendrán efecto en el camino rumbo al Súper Tazón, mientras que los equipos aprovechan para que salgan al campo los jugadores que no fueron titulares.

Tampa is always good for an empty seat pic - this is at coin toss for CAR-TB pic.twitter.com/eHmCjyFC01 — scott_fowler (@scott_fowler) 1 de enero de 2017

Plenty of empty seats at Paul Brown Stadium as #Ravens and #Bengals face off in season finale. Both teams eliminated from playoff race pic.twitter.com/S4R1njmfdy — Jordan Schatz (@Jordan_Whig) 1 de enero de 2017