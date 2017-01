Los 12 propósitos del futbol mexicano

Entre los planes están los de mejorar el sistema de arbitraje para la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (01/ENE/2017).- El futbol mexicano tiene un nuevo año por delante, y por ello, la lista de planes para trabajar arranca desde este domingo 1 de enero. En esta lista aparecen los 12 porpósitos que mejorarían este deporte en el país.

1.- La Liga MX promoverá una mejor calendarización en sus torneos, para poder participar en otras competiciones como la Copa Libertadores, por ejemplo.

2.- La Liga MX buscará buenos instructores para tener un mejor sistema de arbitraje, y no se tenga silbantes que muestren carencias como en la Gran Final del Apertura 2016.

3.- Los 18 equipos de la Liga MX tratarán de potenciar a sus fuerzas básicas, y no se regirán por darle prioridad absoluta al futbolista extranjero.

4.- Se le dará una gran importancia a la nueva liga de futbol femenil, y se apoyará en el desarrollo de mujeres futbolistas.

5.- La Selección Mexicana mantendrá su buen inicio en el Hexagonal Final y logrará su pase a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

6.- "Chicharito" volverá a anotar y será referente del ataque con México.

7.- El Tri peleará con todo para llegar a la Final de la Copa Confederaciones 2017.

8.- Cruz Azul regresará a una Liguilla después de dos años y medio de no lograrlo, e intentará ser campeón, algo que no consigue desde hace casi 20 años.

9.- Los dueños de los 18 equipos de la Liga MX van a saldar los sueldos de todos los jugadores en tiempo y forma.

10.- La violencia y el racismo no estará presente dentro y fuera de las canchas.

11.- México buscará ser sede para el Mundial del 2026.

12.- Se erradicará el grito de "Eeeeeeeeeeh pu"" en los estadios de futbol.