Miguel Layún entrena al margen del Porto

El defensa mexicano se recupera de una tendinitis crónica que lo mantiene sin actividad

OPORTO, PORTUGAL (30/DIC/2016).- El defensa mexicano Miguel Layún continuó este viernes con entrenamientos por separado del plantel del Porto, en el que también militan sus compatriotas Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona.



Layún Prado una vez más no estuvo a disposición del técnico Nuno Espírito Santo debido a que se encuentra todavía con trabajos de recuperación al presentar una tendinitis crónica, que ya lo apartó de la actividad en los últimos dos partidos.



El veracruzano no juega con Los Dragones desde el pasado 3 de diciembre cuando disputó 75 minutos en la victoria contra Braga en acciones de la Primeira Liga.



Después, en los tres partidos siguientes Leicester City (Champions League), Feirense y Marítimo, ambos de Liga de Portugal, permaneció en el banquillo por decisión técnica.



Mientras que por la tendinitis no fue convocado para encarar en Liga al Chaves y al Feirense en Copa de la Liga de Portugal, por lo que cerró el 2016 sin actividad.



El ex jugador del Watford y Atalanta continuó con su tratamiento específico con la ilusión de estar al cien por ciento para el duelo del próximo martes ante Moreirense, en lo que será la tercera y última jornada del Grupo B dentro de la Copa de la Liga de Portugal.



André Silva y Octavio fueron otros dos elementos con lesión que no trabajaron junto al resto del plantel hoy en el Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva Porto Gaia, así que el técnico llamó a elementos del filial.



Por su lado, los mexicanos Héctor Herrera y Jesús "Tecatito" Corona hicieron trabajos regenerativos, de recuperación, ya que vieron acción en la víspera en el empate ante Feirense, resultado que puso en predicamentos el futuro de los Dragones en la Copa de la Liga.