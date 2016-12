Claroscuros de la legión azteca

Los jugadores mexicanos que militan en el balompié europeo han tenido una primera mitad de campeonato de luz y sombra

GUADALAJARA, JALISCO (30/DIC/2016).- El primer semestre del año futbolístico 2016-2017 ha sido de contrastes para los futbolistas mexicanos que militan en Europa.

Salvo Javier Hernández, quien vive sus horas más bajas desde que llegó al Viejo Continente, el resto del contingente azteca que juega en Europa entrega buenas cuentas al culminar la primera vuelta de sus respectivos campeonatos.

La primera buena noticia de los futbolistas mexicanos es que todos tienen actividad, en mayor o menor medida, con mayor o menor protagonismo, pero todos juegan con regularidad, una noticia que seguramente tiene muy contento al técnico nacional, Juan Carlos Osorio, habida cuenta de que todos son seleccionados.

La segunda buena noticia es que, si bien ningún futbolista del Tri es figura de la Liga del país donde militan, sí hay casos de elementos que son muy importantes en sus respectivos equipos, como Marco Fabián, quien vive su mejor momento desde que arribó al futbol alemán, o Guillermo Ochoa, que pasó del anonimato de la banca del Málaga a un rol protagonista con el Granada, escuadra avocada a no descender, pero que le está dando a Memo la posibilidad de posicionarse como uno de los cancerberos con más atajadas en la Liga española.

Los regulares de siempre mantienen ese estatus, hay algunos otros que van incrementando su nivel, y sólo uno, Javier Hernández, que vive un mal momento, pero que incluso es noticia por eso.

EN FUEGO

Jesús Manuel Corona

Posición: Delantero

Equipo: Porto

Liga: Portugal

Liga de Campeones de Europa 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 13 819 1 1

Liga de Campeones de Europa 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 6 289 1 1

El “Tecatito” sólo estuvo ausente en dos de los 15 partidos de la actual Liga portuguesa. De titular o como cambio, Jesús Manuel es bastante regular en las alineaciones del Porto no sólo en la Liga, sino también en la Champions League, donde participó en los seis cotejos de la primera ronda y aguarda 2017 para enfrentar a la Juventus en Octavos de Final.

EN FUEGO

Héctor Moreno

Posición: Defensa

Equipo: PSV Eindhoven

Liga: Holanda

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 17 1749 2 0

Liga de Campeones de Europa 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 6 540 0 0

La correcta definición de un titular indiscutible en su equipo. Héctor jugó todos los minutos de la Champions para el PSV, torneo que terminó para los holandeses, además de prácticamente toda la primera vuelta de la Liga. El zaguero además se hizo presente con un par de goles y no deja de ser recurrente en los llamados a Selección Nacional.

EN FUEGO

Guillermo Ochoa

Posición: Portero

Equipo: Granada

Liga: España

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles recibidos Atajadas 16 1440 33 63

Ciertamente su equipo es candidato a descender y le han anotado 33 goles en 16 partidos, es decir, casi dos tantos por encuentro; pero también es cierto que Memo Ochoa ha dado de qué hablar con sus grandes actuaciones. El arquero del Tri está en el Top 3 de atajadas en la Liga española y por las características de su equipo seguirá recibiendo metralla.

EN FUEGO

Marco Fabián

Posición: Mediocampista

Equipo: Eintracht Frankfurt

Liga: Alemania

Bundesliga

JJ Minutos Goles Asistencias 13 1170 3 4

Marco por fin encontró la regularidad y la confianza de su técnico. El ex volante de las Chivas ha sido titular en 13 de los 16 partidos de Liga y nunca ha sido sustituido para ser parte fundamental de una escuadra que está metida en la parte alta de la tabla. Además, fue parte del cuadro ideal de la Bundesliga en noviembre pasado.

EN ASCENSO

Raúl Jiménez

Posición: Delantero

Equipo: Benfica

Liga: Portugal

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 10 508 5 1

Liga de Campeones de Europa 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 4 136 1 0

Pese a jugar poco más de la mitad de los partidos de la primera vuelta y poco más de la mitad de los minutos totales de los 10 cotejos de Liga en los que ha participado, Jiménez ha marcado cinco goles que le han dado un empate y dos victorias a su equipo. En Champions también tuvo participación.

EN ASCENSO

Carlos Vela

Posición: Delantero

Equipo: Real Sociedad

Liga: España

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 16 1111 4 2

El “Bombardero” está en etapa de reconstrucción. Más maduro con la llegada de su primogénito, va recuperando la regularidad y el protagonismo. La mejoría se empieza a notar, pues suma cuatro goles en la campaña, un número importante habida cuenta que toda la temporada anterior apenas hizo cinco tantos.

EN ASCENSO

Carlos Salcedo

Posición: Defensa

Equipo: Fiorentina

Liga: Italia

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 12 982 0 0

Liga de Europa

JJ Minutos Goles Asistencias 2 163 0 0

El “Titán” poco a poco se volvió imprescindible en las alineaciones de la Fiorentina. Carlos ha jugado en 12 de los 18 partidos de la primera vuelta de la Serie A, además de que ha sido titular en dos encuentros de la ronda de grupos de la Liga de Europa, donde su escuadra enfrentará en la ronda de 32 equipos al Monchengladbcah.

CUMPLIDOR

Miguel Layún

Posición: Defensa

Equipo: Porto

Liga: Portugal

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 11 869 0 3

Liga de Campeones de Europa 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 4 282 1 0

Layún mantiene la regularidad que lo ha caracterizado desde que llegó a Europa a jugar con el modesto Watford de Inglaterra. El veracruzano es titular en la lateral izquierda de los Dragones, donde ha jugado completos ocho de los 11 cotejos en los que ha participado. Sigue siendo el encargado de ejecutar las jugadas a balón parado de su equipo.

CUMPLIDOR

Héctor Herrera

Posición: Mediocampista

Equipo: Porto

Liga: Portugal

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 11 579 1 1

Liga de Campeones de Europa 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 5 231 0 0

Aunque perdió su condición de titular indiscutible, Héctor Herrera se mantiene jugando en casi todo en lo que participa su equipo. No es de terminar los partidos cuando es titular, pero tampoco de quedarse sin jugar, pues es un cambio recurrente cuando no es inicialista. No pasa su mejor momento, pero no deja de ser importante para su técnico en Liga y Champions.

CUMPLIDOR

Andrés Guardado

Posición: Mediocampista

Equipo: PSV Eindhoven

Liga: Holanda

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 11 863 0 3

Liga de Campeones de Europa 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 4 330 0 0

El tapatío estaba listo para tener otra gran temporada en Holanda, pero una lesión ocurrida en un partido de eliminatoria con el Tri le ha impedido jugar la mitad de lo que ha transcurrido de la campaña con el PSV. Antes de eso, José Andrés había jugado prácticamente todo con su escuadra, incluidos cuatro cotejos de Champions.

CUMPLIDOR

Jonathan dos Santos

Posición: Mediocampista

Equipo: Villarreal

Liga: España

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 14 641 2 0

Liga de Europa

JJ Minutos Goles Asistencias 6 489 1 1

El menor de los Dos Santos poco a poco se vuelve imprescindible en su equipo. “Jona” jugó en todos los partidos de la ronda de grupos de la Liga de Europa y sería un indiscutible en la ronda de 32 ante la Roma. En la Liga española no deja de participar, aunque difícilmente termina uno de los pocos juegos que arranca.

CUMPLIDOR

Diego Reyes

Posición: Defensa

Equipo: Español de Barcelona

Liga: España

Liga 2016-2017

JJ Minutos Goles Asistencias 12 911 1 0

Luego de un año para el olvido con el Porto donde la única vez que jugó fueron masacrados por el Bayern Munich en la Champions League, Diego Reyes vive mejores momentos con el Español de Barcelona, donde goza de la confianza de su técnico. Diego ha sido titular en casi toda la campaña y además ha sido respetado por las lesiones, uno de sus enemigos más frecuentes.

MAL Y DE MALAS

Javier Hernández

Posición: Delantero

Equipo: Bayern Leverkusen

Liga: Alemania

Bundesliga

JJ Minutos Goles Asistencias 15 1076 5 1

Liga de Campeones de Europa 2016

JJ Minutos Goles Asistencias 6 478 1 0

El “Chicharito” empezó a tambor batiente en agosto, jugando todo para el Leverkusen y además haciendo goles por racimos que lo llegaron a colocar incluso entre los líderes de goleo del campeonato alemán. Sin embargo, tras marcarle al Dortmund en octubre, Javier acumula 15 juegos sin anotar, su peor racha como profesional, y empieza a ser relegado a la banca de su escuadra.