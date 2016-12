Messi, Mejor Creador de Juego de 2016

El jugador de la Selección albiceleste obtiene este reconocimiento por segunda ocasión consecutiva

LEIPZIG, ALEMANIA (29/DIC/2016).- El delantero argentino Lionel Messi, astro del conjunto de Barcelona, fue seleccionado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) como el Mejor Creador de Juego de la temporada 2016.



El jugador de la Selección albiceleste obtuvo este reconocimiento por segunda ocasión consecutiva con 172 puntos en la votación, luego de hacerlo con 168 en la edición de 2015.



Recibió 106 puntos más que el español Andrés Iniesta, su compañero en el equipo "blaugrana", quien ocupó la segunda posición.



A pesar de ser reconocido como un peligroso romperredes, en los últimos años Messi ha retrasado unos cuantos metros su posición en el terreno de juego, lo cual le ha permitido estar más involucrado en la generación y construcción de juego, convirtiéndose en uno de los mejores cerebros ofensivos del mundo.



Durante largos periodos de los encuentros, el argentino parece caminar en la cancha y no involucrarse demasiado en la disputa por el esférico, sin embargo, se ha caracterizado por aparecer sin anuncio con pases venenosos para las defensas rivales, que permiten a sus compañeros ponerse de frente al marco, en posición de anotar.



La escuadra "culé" ha dominado este galardón en los últimos años, gracias a su particular estilo de juego, el cual se caracteriza por tener largas de posesiones de balón a la ofensiva y una elevada distribución del esférico entre los jugadores.



En ocho de los últimos nueve años, jugadores de Barcelona han sido reconocidos con este premio. Xavi lo ganó en cuatro ocasiones cuando aún era parte del conjunto catalán, Iniesta lo obtuvo dos veces, sumadas a las dos más recientes del argentino.



El único jugador no perteneciente a Barcelona en ganar este galardón en los últimos años es Toni Kroos, mediocampista alemán de Real Madrid, quien lo obtuvo en 2014.