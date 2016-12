El año de Lenia Ruvalcaba

Los más grandes triunfos de la judoca tapatía se hicieron realidad en este 2016, desde el oro en Río hasta el Premio Nacional del Deporte

GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2016).- La sonrisa de Lenia Ruvalcaba es imposible de borrar. Luego de ganar la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y ser merecedora al Premio Nacional del Deporte, la judoca tapatía ha calificado a 2016 como el mejor año de toda su carrera.

Tras un ciclo exhaustivo de casi cuatro años de preparación, Ruvalcaba Álvarez aseguró que fueron los momentos complicados dentro y fuera del tatami los que la llevaron a vivir un año de ensueño.

“Definitivamente es el mejor año de mi carrera, ya se anunció el premio que más trabajo cuesta ganar aquí en México, que es el Premio Nacional del Deporte, y con eso cierro un año completamente dorado. Fue un ciclo con altas, pero también con bajas y creo que eso fue lo que nos ayudó a crecer para poder estar en lo más alto del podio en Río 2016”.

Con la emoción a flor de piel, la judoca tapatía mencionó que es imposible no alegrarse al ver el video de lo ocurrido en Río 2016, cuando en septiembre se coronó en la categoría para ciegos y débiles visuales, menos de 70 kilogramos, al vencer a la brasileña Alana Martins Maldonado.

“Todo mundo me pregunta qué fue lo que sentí, el video no me deja mentir, fueron cuatro largos años esperando el 10 de septiembre, cuatro años buscando una nueva medalla. Todavía lo sigo viendo, me sigo emocionando de igual manera y me doy cuenta de que el camino apenas comienza, que todavía me quedan muchas emociones por vivir, tanto en lo deportivo, como en lo profesional”.

Ruvalcaba, quien se colgó la medalla de plata en los Paralímpicos de Beijing 2008, agregó que desde ese momento se convirtió en una deportista más madura, por lo que ahora ha sabido disfrutar de todas las rutinas que conlleva ser un atleta de alto rendimiento.

“Lo único que cambió es que ahora soy una persona más madura y consciente a la hora de prepararme. Eso fue lo que cambió, pero sigo siendo la misma Lenia Ruvalcaba de siempre, sigo teniendo los pies en el suelo, sabiendo que 2016 fue un gran año, pero no sabemos cómo vaya a pintar 2017”.

Ampliar el espectro del judo en Jalisco

Lenia comparte que uno de sus proyectos más deseados para 2017 será la instauración de escuelas deportivas en todos los polideportivos del Code Jalisco, en las que se pueda impartir la enseñanza de su disciplina. La judoca tapatía declaró que ya ha tenido acercamientos con la dirigencia del organismo rector del deporte en Jalisco para poder llevar a cabo este proyecto.

“Seguiré luchando por mis sueños y por los próximos proyectos. Ahorita estoy disfrutando de la medalla, pero también ya formo parte de los procesos de iniciación deportiva del Code, quiero que el judo se dé a conocer a nivel estatal, que la gente lo practique. Hablé con André Marx Miranda para pedirle facilidades con la intención de abrir escuelas deportivas en los polideportivos del Code. Ya estoy ligada al deporte para toda la vida, quiero seguir fomentando el deporte lo que me resta de vida”.

Podría visitar el quirófano

Asimismo, la multicampeona tapatía añadió que para el próximo año existe la posibilidad de ser intervenida quirúrgicamente para eliminar algunos problemas en su ojo izquierdo que la han aquejado durante todo 2016.



“Ahorita estoy esperando una reunión en Conade, porque tengo una cirugía pendiente en mi ojo izquierdo, son seis meses de no poder hacer actividad física porque se abrirá el parpado y con cualquier descuido se podría abrir la herida. Ya en enero lo estaremos platicando y ya vemos si cumplo con los seis meses de incapacidad”, dijo Lenia.

El palmarés de Lenia Ruvalcaba

• Medalla de oro en Juegos Paralímpicos de Río 2016 en la categoría de menos de 70 kilogramos

• Medalla de plata en Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 en la categoría de menos de 70 kilogramos

• Medalla de oro en Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015

• Medalla de plata en Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011

• Medalla de oro en Juegos Parapanamericanos de Río 2007