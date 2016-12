'Chicharito', satisfecho con nominados a premio The Best de FIFA

''Los tres están nominados correctamente por lo que hicieron este año'', asegura

ZÚRICH, SUIZA (28/DIC/2016).- El delantero mexicano Javier ''Chicharito'' Hernández, jugador de Bayer Leverkusen, mencionó que el portugués Cristiano Ronaldo, al igual que el argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann merecen ser los finalistas para ganar el premio The Best en la categoría de Mejor Jugador del Año.



"Los tres están nominados correctamente por lo que hicieron este año. Messi es un fuera de serie, como también lo es Cristiano. En cuanto a Griezmann me parece que se le debe dar mucho crédito, precisamente, por el hecho de que se acerca mucho a esos dos gigantes", señaló el mexicano.



"Chicharito" destacó las cualidades de los tres futbolistas, sin embargo, aclaró que a su consideración, Messi y Ronaldo se encuentran un peldaño por encima del resto de los futbolistas a nivel mundial.



El atacante "azteca" se centró especialmente en el jugador luso, con quien compartió vestidor en el conjunto de Real Madrid durante un año y a quién elogió particularmente. "Tiene muy claro lo que quiere lograr. Creo que él se ve en el espejo y se dice a sí mismo, 'Hoy quiero ser mejor que tú'", aseveró.



Agregó que el delantero galés Gareth Bale es otro de los jugadores de clase mundial que él colocaría entre los mejores del año por lo que consiguió con el equipo "merengue", con quien obtuvo el título de Champions League y el seleccionado de Gales, con el que llegó a la semifinal de la Eurocopa de Naciones.



Ésta será la primera vez que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) entregue los premios The Best, luego de separarse de la revista "France Football", con la que entregaba en conjunto el premio al Balón de Oro en anteriores temporadas.