Te vas como un grande: Layún a Muñoz

El zaguero del Porto envía un mensaje al portero, que anuncia hoy su salida de América

GUADALAJARA, JALISCO (27/DIC/2016).- El defensa del Porto, Miguel Layún, envió un emotivo mensaje al portero Moisés Muñoz, quien anunció hoy su salida del club América.

"Te vas como un grande. Llegaste, escribiste tu historia y lograste lo que muchos sueñan. ¡Mucho éxito en lo que venga!", escribió el veracruzano a Muñoz y acompañó su mensaje de una fotografía de ambos, en la época en que los dos jugadores coincidieron en el club América.

Muñoz y Layún fueron piezas claves para que América obtuviera el campeonato del Clausura 2013. El defensa emigró después al futbol inglés antes de pasar al Porto de Portugal, mientras que el guardameta permaneció con las Águilas hasta el día de hoy, cuando anunció oficialmente su salida.

Los dos jugadores también fueron parte del plantel americanista que se llevó el Apertura 2014.

Muñoz disputó el domingo con América la final del Apertura 2016, que los azulcremas acabaron perdiendo en tanda de penales ante los Tigres de la UANL.

"Tengo que seguir firme y convencido de mis ideales. No me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias, la verdad que eso a mí no me parece justo", dice el arquero en el video de despedida que hizo público hoy.