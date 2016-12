No me han permitido pelear por un puesto: 'Moi' Muñoz

El arquero publica un video haciendo oficial su salida del América

GUADALAJARA, JALISCO (27/12/2016).- El arquero Moisés Muñoz anunció oficialmente hoy hoy su salida del club América. El guardameta publicó un video en su canal personal de Youtube, en donde se dirige a la afición y hace oficial "lo que desde hace mucho tiempo era un rumor".

"Es así y yo tengo que seguir firme y convencido de mis ideales. No me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias, la verdad que eso a mí no me parece justo", dice el jugador.

Muñoz llegó al América para el Clausura 2012, después de pasar por Monarcas Morelia y Atlante. Con los azulcremas ganó los campeonatos del Clausura 2013 y el Apertura 2014.

A inicios del mes de diciembre Santos Laguna hizo oficial el traspaso del arquero Agustín Marchesín al América, con lo que los rumores de la salida de Muñoz se incrementaron.

América, además, confirmó hoy la llegada del portero Óscar Jiménez, procedente de Jaguares de Chiapas para cubrir la salida de Hugo González, segundo portero de América, que pasó al Monterrey.