Alan Pulido buscará campeonato de goleo

GUADALAJARA, JALISCO (27/DIC/2016).- Cuando se está en un equipo grande, el pensamiento debe ser acorde, así que Alan Pulido se ha puesto como meta varios puntos a cumplir, entre ellos ser el hombre letal de Chivas ante el marco contrario, con lo cual buscará estar entre los mejores anotadores del futbol mexicano.

“Eso también es algo que me propongo, el torneo pasado llegué a la mitad y era difícil, pero ahora desde el inicio me lo he propuesto, es una gran motivación y obvio por el equipo al que represento, pero eso viene de la mano cuando el equipo hace las cosas bien. Me enfoco primero que el equipo vaya bien, ya después si me toca ser goleador mucho mejor, pero lo primordial es el equipo”.

Pulido ha tenido varias charlas con el técnico Matías Almeyda, quien le ha mencionado que la responsabilidad que tendrá el campeonato venidero es muy alta, porque debe ser el hombre gol y tiene toda sus esperanzas puestas en él, luego de su primera pretemporada completa con el equipo.

“Sí cargo con eso, desde el momento que llegué, los goles vienen hacía mi. Desde mi llegada, sé que eso lo tomaba y estoy preparado para eso. El equipo se ha adaptado una dinámica muy buena para el futbol que mostramos, trabajamos en la pretemporada, hay grandes individualidades, hay jóvenes que vienen apretando mucho, pero los grandes los integramos de la mejor manera. Buscamos el título, en eso pensamos, pero para eso vamos partido a partido, porque el objetivo es ser campeón”.

Para lograr estar entre los goleadores de la Liga, irá paso a paso, el primero será superar los cuatro tantos realizados en la Liga el campeonato pasado, para luego pensar en sus otras metas grupales que tienen en el plantel, como ser campeones.

“Quiero superar la cuota del torneo pasado, logré cuatro y ese es el objetivo, superar la cuota. La gente puede esperar de mi toda la entrega, pero siempre si hay oportunidad de anotar, si tengo la opción pero tengo a un compañero en mejor posición, se la daré para que él lo haga, porque aquí el futbol es de conjunto, en equipo sin importar quien anote”.

Por todo el dinero que se ha invertido en su llegada, Pulido sabe que la responsabilidad que hay es mucha y que no ha cumplido con ella, que le falta por dar mucho, que la afición, cuerpo técnico y directivos están esperando ese "plus" en su nivel.

“Sé la responsabilidad que hay, quiero marcar goles en todos los partidos, pero siempre apoyaré a mis compañeros. Quiero mostrar mi mejor nivel, el campeonato pasado sé que no fue el mejor nivel y ahora con una excelente pretemporada quiero esperar el primer partido”.

Sin miedo a los retos y ser referente

Con la experiencia que tiene, Pulido mencionó que no le teme al reto que se le viene, porque calidad futbolística tiene y hasta hoy no hay nada mejor en su vida que dedicarse a lo que más le gusta.

“Miedo no tengo, disfruto jugar al futbol, cada partido lo hago con alegría, no me gusta perder y ahora lo que me queda es aportar mi mayor nivel, me comprometo a dar todo de mí para tener a Chivas donde debe estar”.

Desde la primera fecha el delantero debe cumplir con retos personales, hasta convertirse en un elemento determinante en el equipo, un guía en todos los sentidos futbolísticos.

“Sí se puede, me voy sintiendo mejor en el equipo, mis compañeros me buscan más para ayudar al equipo a ganar partidos y hay metas por cumplir, metas que me voy poniendo, daré desde el primer partido todo y buscar ser el referente, para ayudar a mis compañeros”.

La presión que le puede llegar de diferentes puntos, como especialistas o la prensa, dice que no lo desconcentran, porque sabe muy bien sus alcances y está seguro que cumplirá con la encomienda que le ha dado el cuerpo técnico.

“Para mí no, lo dejé atrás, asumí la responsabilidad, sabía lo que se estaban invirtiendo (Chivas) en mí, me sentí un jugador valorado, querido por toda la afición desde que llegué, la presión es para mis compañeros, para mostrar mis cualidades y la prensa tendrá diferentes puntos de vista. Yo tengo que mostrar mis cualidades, esa es la presión que tengo, no tanto de afuera, mostrar por qué estuve en un mundial, por qué se pagó tanto y tengo que responder en el campo”.

Chivas no está en desventaja

El que la mayoría de equipos en la Liga esté jugando sus encuentros con la mayor parte de su oncena de extranjeros, no tiene a Chivas en desventaja, porque en el futbol no gana quien invierte más, sino aquél equipo que atina a llevar a los jugadores que más rápido se adapten.

“Chivas no está en desventaja, pero se vuelve complicado porque otros equipos tienen extranjeros y se pueden llamar selecciones, porque traen a los mejores en su posición y van formando su propia selección, lo cual en Chivas no puede porque solamente juega con mexicanos. En el terreno de juego le competimos ante cualquiera, ganamos partidos a equipos importantes (el torneo anterior), estamos para competir en el campo, quizá en nombres no, pero no juegan los millones ni los nombres. ”.

La llegada de Rodolfo Pizarro le dará mucha verticalidad al equipo, pero la inversión que hizo el dueño Jorge Vergara no obliga al plantel a salir campeones.

“No es sí o sí, es paso a paso, obviamente llegó Pizarro, se invirtió mucho por él, pero así como llega él en otros equipos han llegado buenos refuerzos, Chivas está para competir pero no para exigirle el campeonato, ya depende de nosotros cómo desarrollemos el torneo, aunque el objetivo de nosotros es ser campeones. Creo en el equipo para lograr ese gran paso”.

LA FRASE

“Un campeonato para la gente que apoya al máximo sería muy bueno, tanto para nosotros en lo personal como para lo que representa Chivas”.

Alan Pulido, delantero del Guadalajara.

