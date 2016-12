Neymar descarta interés en ganar Balón de Oro

'Juego futbol para ser feliz y porque me gusta', afirma

MADRID, ESPAÑA (27/DIC/2016).- El brasileño Neymar Jr., delantero de Barcelona, desestimó la importancia que tiene para él ganar un Balón de Oro, y agregó que su compañero de equipo, el argentino Lionel Messi, es el único capacitado para ganarlo.

"Yo no juego futbol para ganar el Balón de Oro. Yo juego futbol para ser feliz y porque me gusta jugar futbol. No hay problema si nunca ganó el Balón de Oro", señaló el astro carioca en entrevista concedida a medios locales.

El atacante carioca terminó en la quinta posición de las votaciones al Balón de Oro 2016, que en esta edición fue entregado al delantero portugués Cristiano Ronaldo.

Desde su llegada al club blaugrana en 2013, proveniente de Santos de Brasil, "Ney" se ha consolidado como una de las máximas estrellas del futbol mundial, y el principal referente de la selección brasileña, con quien obtuvo la medalla de oro durante la anterior justa olímpica en Río 2016.

A pesar del gran momento futbolístico que vive, el jugador de 24 años asegura que será complicado ganar un Balón de Oro en el futuro cercano, ya que considera que su compañero Lionel Messi es el mejor del mundo, y sólo él puede hacerlo.

En lo que va de la temporada, Neymar registra seis anotaciones en todas las competencias, al igual que siete asistencias durante la fase de grupos de la Champions League, lo cual es un récord en la historia de la competición europea.

Acerca del accionar de la escuadra culé en la liga de España, donde se ubican en la segunda plaza con 34 unidades, tres por detrás de Real Madrid, que tiene un partido menos, el ariete cree que la liga es muy complicada y aún queda mucho por recorrer antes de dar por definido el campeonato.