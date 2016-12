Quiero ser el mejor portero del mundo: Gudiño

El ex arquero de Chivas estuvo de visita en Verde Valle para saludar a sus amigos

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2016).- El arquero del Porto B, Raúl Gudiño, no piensa regresar al futbol mexicano pronto, ya que su mente está en regresar al primer equipo y triunfar. Su meta está en ser el cancerbero más importante no solamente de su equipo, sino del futbol mundial, mentalidad que dice tener desde niño.

“Es una meta que tengo desde niño, lo que he vivido me ha hecho madurar mucho y ahora que estaré en el equipo B, seguiré con la misma ilusión, buscando escalar, para ser el mejor portero del mundo, ese sueño lo tengo claro y quiero lograrlo”.

Estar en tierras tapatías, dice que le llena de fuerza, ver a sus amigos le trae muy buenos recuerdos en todos los aspectos y su regreso al Porto el próximo sábado, lo hará con mucho gusto, luego de saludar a sus entrenadores de la infancia y compañeros de equipo.

“Viví muy buenas cosas, lo que he pasado en Europa me ha ayudado a madurar, me siento contento por todo lo que he pasado y ahora estoy mentalizado en seguir trabajando. Debuté con mi club, estuve con grandes jugadores pero todavía me queda mucho camino por recorrer. Es algo que me impresionó mucho, estar con grandes jugadores, lo cual me hizo pensar que todo es posible y seguiré soñando”.

Gudiño, estuvo en Verde Valle viendo entrenar a su hermano y espera que también pronto esté dando ese salto importante, pero antes que nada, desea tener salud para el año que entra, porque con ese lo demás llega siempre cuando se trabaja.

“Es lo más importante, salud para poder cumplir con trabajo y alcanzar las metas que nos pusimos, quiero seguir teniendo la gran unión familiar que hasta ahora se me ha dado, estar con mis familiares por mucho tiempo. Uno va creciendo, las experiencias te dan madurez, creces como persona y como profesional. Tengo herramientas para toda la vida”.

Estar en el Porto B, dice Gudiño, le motiva mucho porque el nivel es muy bueno, hay mucha exigencia en todos los aspectos y se ve regresando al futbol mexicano, una vez que triunfe en Europa, pero quiere hacerlo con el equipo que lo vio nacer, Chivas.

LA FRASE

“Siempre me puse como meta ser el mejor portero del mundo, lo cual no lo he movido por nada, quiero serlo y así lo he pensado desde niño. Para lograr algo grande, hay que pensar en grande”.

Raúl Gudiño,arquero del Porto B.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ