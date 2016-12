Peláez tiene mis respetos: Higuera

Responde en tono conciliatorio al directivo de América que lo llama 'gato de Vergara'

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- José Luis Higuera, presidente ejecutivo del grupo Omnilife Chivas respondió en tono conciliatorio a las declaraciones del presidente deportivo del América, Ricardo Peláez.

Peláez llamó "gato de Jorge Vergara" al directivo de Chivas, después de que éste publicara un tuit mofándose de la derrota que América sufrió ayer en el partido de vuelta de la final del Apertura 2016.

Peláez dijo además que Higuera Barbieri es "un pelagatos que no sirve para nada", a lo que el dirigente del Guadalajara respondió en entrevista a Fox Sports, "no me lo tomo personal".

"Peláez tiene mis respetos y puede expresar lo que quiera", dijo Higuera Barbieri, y añadió: "es futbol y me queda claro que no insulté a nadie".

Higuera publicó un tuit que rezaba "Hay que ir a cenar, pero a algunos el Sushi y el cabrito les causa diarrea". El directivo eliminó el mensaje horas más tarde y publicó hoy una mensaje de disculpa dirigido a la afición americanista en el que afirmaba "nunca hubo intención de ofender".