Jiménez agradece buen momento con Benfica

El delantero mexicano asegura que seguirá mejorando para aportar a la ofensiva de las Águilas

LISBOA, PORTUGAL (26/DIC/2016).- El delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez se mostró agradecido por el buen momento que vive en la escuadra de Benfica y aseguró que buscará seguir mejorando para aportar a la ofensiva de las Águilas.



"Las oportunidades están surgiendo y estoy aprovechándolas mejor que la temporada pasada. Sólo puedo agradecer y dar el mejor esfuerzo para justificar la confianza que el señor, el personal y mis compañeros me dan", señaló el atacante mexicano.



El ariete, de 25 años de edad, ha tenido un destacado cierre de año con Benfica gracias a que su producción goleadora ha incrementado, pues registra tres tantos en los últimos cuatro juegos, lo cual le ha permitido tener más minutos en el equipo del estratega Rui Vitoria.



El ex jugador del América agregó que su estilo de juego es el que le ha permitido obtener buenos resultados, "yo siempre me he caracterizado por luchar cada balón, por ir a muerte en cada jugada; eso es lo que demuestro en el Benfica", mencionó.



En lo que va de la temporada el seleccionado "azteca" registra ocho anotaciones en todas las competencias, y a pesar de no ser un miembro indiscutible del 11 inicial ha colaborado para que las "Águilas" cierren el año con resultados favorables.



Su escuadra finalizó la campaña 2016 como líder de la Primera Liga de Portugal con 38 unidades, alcanzó la ronda de octavos de final en la Champions League, donde enfrentará al Borussia Dortmund, y se instaló en los cuartos de final de la Copa de la Liga.



Acerca de las aspiraciones del equipo de cara a la próxima campaña, el atacante aseveró que no se pondrán ninguna clase de límites y buscarán mantenerse competitivos en todos los torneos que disputen.



Concluyó que a nivel individual seguirá manteniéndose motivado y con la intención de aportar al club para que éste siga obteniendo resultados favorables.