Peláez llama a Higuera 'gato de Vergara'

'No ha ganado absolutamente nada', dice acerca del directivo de Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- Dolido por la derrota en la final ante Tigres, Ricardo Peláez, el Presidente deportivo del club América, no se guardó términos para hablar de los comentarios hechos en Twitter por José Luis Higuera, presidente ejecutivo del grupo Chivas Omnilife.

"Me enseñaron un tuit del "gato" de Vergara, ¿cómo se llama, Higareda (sic)?, que pone estupideces. A través de la Liga nos vamos a quejar de directivos porque se debería jugar limpio en todos los sentidos. El señor no ha ganado absolutamente nada, es un pelagatos que no sirve para nada", afirmó.

Durante la final, Higuera publicó un par de Tuits. Cuando Dueñas, de Tigres, anotó al final del primer tiempo extra el tanto que empataba el marcador el directivo de Chivas escribió "¡En directo y sin llamadas! ¿Quién se ADUEÑA del título?".

Después, cuando la hazaña de Tigres estuvo consumada, publicó, "¡Hay que ir a cenar, pero a algunos el sushi y el cabrito les provoca diarrea!", haciendo referencia al paso irregular del América por el mundial de clubes en Japón y la final apenas perdida en Monterrey.

Higuera Barbieri borró los mensajes ofensivos y publicó una disculpa esta mañana: "buenos días, ofrezco disculpas a toda la afición del Club América por mi twitter (sic) de ayer. Nunca hubo intención de ofender".

El apoyo de los seguidores del Guadalajara no fue unánime. Aunque satisfechos por la derrota del América, no dejaron de recordar al directivo y al equipo, que felicitó a Tigres a través de Twitter, que hace diez años que la institución no gana un título de Liga.

Higuera ya se había mofado del América durante el partido de ida, jugado el 22 de diciembre, generando más molestia que apoyo entre los seguidores del Guadalajara.