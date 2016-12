Milagro con garra en el 'volcán'

Jesús Dueñas evitó la derrota de los norteños al finalizar el segundo tiempo extra, y desde los 11 pasos Nahuel Guzmán fue una muralla

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- Título con garra, esfuerzo y corazón. Tigres tuvo que remar contra corriente, porque hubo determinaciones arbitrales que los perjudicaron y, aunque le costó trabajo, logró igualar el marcador en tiempo extra 1-1, luego de que en 90 minutos terminaron empatados 0-0. En serie de penales los norteños estuvieron soberbios, no fallaron ningún tiro y su arquero, Nahuel Guzmán, detuvo tres disparos para terminar 3-0. En el encuentro de ida había terminado 1-1.

Con esto, Tigres suma su quinta corona de Liga, al igual que el director técnico Ricardo Ferretti.

Los Tigres comenzaron a cargar su ataque por la banda derecha con Jurgen Damm, quien se asoció con Iván Estrada, jugador que fue la sorpresa en el arranque para el encuentro de vuelta. Hasta el minuto 25, ninguno de los dos equipos había producido una jugada importante de gol, tuvieron llegadas pero con poca claridad y faltó inteligencia en tres cuartos de cancha.

La primera importante llegó al 32’, Javier Aquino prendió el balón desde las afueras del área. El disparo amenazaba con incrustarse en la parte superior derecha del arco de Moisés Muñoz, quien voló para desviar a tiro de esquina.

En el primer tiempo, el encuentro fue poco atractivo para la tribuna, porque ninguno dominó, las contenciones de ambos conjuntos fueron las que más estuvieron en contacto con el esférico, pero ni Sambueza, de América o Gignac, de Tigres, pudieron hacer algo para que su equipo se notara a la ofensiva.

Para el arranque del complemento, el local recibió una mala noticia, Aquino no se pudo recuperar de un balón que desvió con la punta del pie derecho y pidió su cambio, lo cual le abrió la oportunidad a Damián Álvarez para jugar por la banda izquierda.

Corría el 55’ y América perdonó a Tigres. El arquero Nahuel desvió un balón dentro de su área chica, el esférico es rematado por el visitante, pero a dos pasos de la línea de gol apareció Peralta, solo y su alma para meter el balón a la red, pero de manera increíble le pegó mal al esférico y realizó lo más difícil, fallar.

Al 60’, Michael Arroyo dio una plancha a Hugo Ayala. Se armó un pequeño conato de bronca, pero al central Jorge Isaac Rojas, sólo amonestó.

Tigres al 67’ realizó la mejor jugada el encuentro. Exigió a Muñoz, quien tuvo que volar para desviar un balón que amenazaba con anidarse en su arco, en el contrarremate Dueñas cabeceó con el arco abierto, pero su envío se estrelló en el travesaño.

Al 82’, Gignac en las afueras del área, por la punta izquierda, observó adelantado a Muñoz y sacó tiro potente, el cual se estrelló en el travesaño.

Al 89’, Torres Nilo perdió la cabeza, ya que en campo enemigo detuvo a Renato, lo cual le valió tarjeta amarilla y luego la roja, ya que estaba amonestado. Tigres se quedó con 10 hombres para los tiempos extra.

El alargue

Al América le llegó una oportunidad por conducto de tiro de esquina por la izquierda, al 95’. Es raro que a un equipo de “Tuca” Ferretti le hagan dos toques aéreos en el área y en el peor momento esto le sucedió. El joven Álvarez aprovechó desconcierto en la central para anotar de cabeza. El Águila lo ganaba ya 1-0.

Sin embargo, Rubens Sambueza se hizo expulsar al 102’, luego de una falta sin sentido. Se equilibraron los equipos.

Antes de irse al descanso del primer tiempo extra, se armó la bronca en la banca del América, luego de que La Volpe se hizo de palabras con Gignac. Peralta y Rivas se tiraron golpes, mientras otros buscaban separar hubo golpes que dejaron como resultado tres expulsados, por América a Goltz, Ventura Alvarado y por los locales a “Palmera” Rivas.

El “Volcán” explotó al 119’, cuando Tigres, que estaba jugando ya en terreno de América de manera exagerada, entró por el sector derecho con Damm, quien lanzó centro al corazón del área, apareció con determinación Dueñas, quien con remate seco venció de cabeza al arquero Muñoz. 1-1 y a los penales.

Desde los 11 pasos Nahuel Guzmán se agigantó y detuvo los disparos de Da Silva, Romero y Güemez, para darle a Tigres su quinto título liguero.

SERIE DE PENALES

Gignac: Sí

Da Silva: No

Juninho: Sí

Romero: No

Guido: Sí

Gutiérrez: No

ALINEACIONES

Tigres.- Nahuel Guzmán; Jorge Torres Nilo, Juninho, Hugo Ayala, Iván Estrada (Alberto Acosta, 92´); Guido Pizarro, Jesús Dueñas, Jürgen Damm, Javier Aquino (Damián Álvarez, 54´); Ismael Sosa (José Rivas, 91´) y André-Pierre Gignac. DT: Ricardo Ferretti.



América.- Moisés Muñoz; Paolo Goltz, Miguel Samudio, Pablo Aguilar, Bruno Valdez; José Guerrero (Edson Álvarez, 84´), Alex Renato Ibarra, William Da Silva, Rubens Sambueza; Michael Arroyo (Javier Güémez, 108´) y Oribe Peralta (Silvio Romero, 78´). DT: Ricardo La Volpe.



LA FIGURA

Nahuel Guzmán (Tigres)

El arquero de Tigres Nahuel Guzmán, quien estuvo atento durante el tiempo regular, los tiempos extras y en el momento que se requirió, para hacer la diferencia en la tanda de penales, fue clave al detener tres del América.