Pedro Rangel quiere un cierre digno a su carrera

Cruzar el Canal de la Mancha y romper el récord mundial en los 100 metros pecho, sus objetivos pendientes

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- Sus logros a nivel internacional lo catalogan como uno de los más grandes referentes de la natación en México, aunque asegura que le falta algo por hacer y de esta manera culminar su exitosa carrera en el deporte adaptado.

Pedro Rangel Haro, tapatío y nadador, buscará hacer realidad dos de sus mayores sueños para poner fin a su trayectoria: cruzar el Canal de la Mancha y romper el récord del mundo en la prueba de los 100 metros pecho, en la que ha conseguido prácticamente todo, desde medallas en Juegos Parapanamericanos hasta subir al podio en cuatro Juegos Paralímpicos distintos.

“Prácticamente he ganado todo, pero me falta algo, siempre he tenido la inquietud de romper el récord del mundo en la prueba de 100 metros pecho, en 2004 tenía todo para lograrlo, pero me costó mucho trabajo. Ese es el reto para mí hoy en día, porque ya estoy completamente maduro y tenemos todas las condiciones a favor para tratar de romperlo. También quiero cruzar el Canal de la Mancha, desde 2014 estoy incursionando en aguas abiertas para probar lo que es este reto, quiero cruzarlo en solitario para 2017 o para 2018. Si cumplo con esto que me propongo ya podré haber realizado todo lo que he querido y podré proyectar mi vida fuera de la natación”.

Tras haber regresado de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 con la medalla de bronce en su poder, Rangel habló sobre su inquietud por realizar un reto que pocos nadadores han logrado en todo el orbe: nadar los más de 50 kilómetros de océano que separan a Francia de Inglaterra.

El nadador, nacido en Guadalajara hace 36 años, advirtió sobre lo extenuante y peligroso que puede ser el realizar esta hazaña, pero reconoció que desde 2008 se ha preparado de la mejor manera para lograrlo, al grado de pertenecer a la organización Honu Para Swing, la cual se encarga de fomentar internacionalmente la natación en aguas abiertas para nadadores con capacidades diferentes.

“Este es el mayor reto que existe para cualquier nadador de aguas abiertas. Es muy sufrido y además es peligroso, el agua es muy fría y las corrientes son muy traicioneras. Yo quiero darle un cierre digno a mi carrera y creo que ésta sería la mejor manera de hacerlo. Desde 2008 me he estado preparando para esto, he subido y bajado de peso para simular las demandas energéticas, he nadado distancias largas en agua fría, he tenido tres pruebas de relevo en el Canal de la Mancha, pero hay cosas que se salen de contexto, por ejemplo, no hay un programa para personas con discapacidad que quieran afrontar este reto”.

Ilusionado con Tokio 2020

Con el comienzo de un nuevo ciclo de trabajo, el nadador tapatío se dijo ilusionado por llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y ahí buscar la ansiada marca que lo acredite como el poseedor del récord del mundo en los 100 metros estilo pecho.

“Me ilusiona mucho pensar en Tokio 2020 por lo que van a significar estos Juegos Paralímpicos en todo el mundo. En Río vimos a muchos japoneses tomando fotos de absolutamente todo, vimos un despliegue muy peculiar para tratar de mejorar y eliminar los fallos en su organización. Pienso en el nivel de competencia que habrá y claro que me encantaría estar compitiendo ahí”.

Disfruta su logro en Río

Con la experiencia que el tiempo dentro de la alberca le ha otorgado, Pedro Rangel afirmó que Río 2016 fueron los Juegos Paralímpicos que más ha disfrutado, debido a que en esta ocasión llegaba a la máxima justa del deporte adaptado sin la presión de ser favorito para ganar alguna medalla.

“Ya estoy más tranquilo, ahora sí que disfrutando los frutos del éxito. Estos fueron mis cuartos Juegos Paralímpicos y he estado en el podio en mis cuatro participaciones. La verdad es que he tenido experiencias fuertes, en Londres llegaba como campeón defensor y la etapa de preparación fue muy sufrida. En esta ocasión había rivales muy potentes, yo no estaba entre los favoritos para ganar medalla, ni tenía muchas posibilidades, pero llegué confiado y disfruté la competencia al cien por ciento por no tener presión”.

Trabajo, la clave de sus triunfos

Pese a ser considerado como uno de los atletas jaliscienses más exitosos de todos los tiempos, Rangel Haro no pierde el piso al señalar que la clave para convertirse en un deportista triunfador radica en el trabajo y la disciplina diaria, misma que lo ha llevado a ser uno de los rivales a vencer en todas las competencias en las que ha participado en casi 20 años de carrera.

“Sí los niños y las nuevas generaciones me ven de esa manera y me consideran de esta manera, quiero que no dejen de ver todo el trabajo que se realiza para poder convertirse en un atleta, todo lo que hacemos para ir a unos Juegos Paralímpicos o campeonatos del mundo. No existe otra clave más que trabajar día a día en los entrenamientos, no hay más que eso para triunfar”.

FICHA TÉCNICA

Pedro Rangel Haro

Fecha de nacimiento: 13 de septiembre de 1979

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Máximos logros: Medalla de bronce en Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 en 100 metros pecho, oro en Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 en 100 metros pecho, presea de bronce en Juegos Paralímpicos de Londres 2012 en 100 metros pecho y medalla de bronce en Juegos Paralímpicos de Río 2016 en 100 metros pecho.