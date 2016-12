Tigres es campeón del Apertura 2016

En serie de penales, los de la UANL derrotan a las Águilas 3-0; marcador global 2-2

MONTERREY, NUEVO LEÓN (25/DIC/2016).- En un encuentro en el que hubo emociones, intensidad y hasta bronca, Tigres de la UANL doblegaron 3-0 en penales al América (tras empatar 2-2 en el global) en el estadio Universitario y con ello se proclamaron campeones del Torneo Apertura 2016 y lograron el quinto título en su historia.



Los goles del encuentro fueron conseguidos por Edson Álvarez a los 95 minutos, por América, y de Jesús Dueñas a los 119. Después todo se definió en la tanda de penales.



El encuentro inició con buen ritmo, con pocas llegadas de ambos equipos a las porterías rivales, pero con una lucha intensa en el medio campo por adueñarse del esférico.



Las Águilas estuvieron bien ubicadas en el terreno de juego y buscaron abrir el marcador cuando Rubens Sambueza llegó por el lado izquierdo, mandó centro que trató de rematar en el área Oribe Peralta de chilena, pero no conectó la pelota y todo quedó en el intento.



Los de la UANL trataron de responder con llegadas por los costados y centros, pero el rival estuvo para resolver sin mayores problemas los intentos de los pupilos del técnico Ricardo "Tuca" Ferretti.



A los 32 minutos Javier Aquino puso en serios aprietos a las Águilas, luego que tomó la pelota en los linderos del área y tiró de media distancia, pero Moisés Muñoz tuvo una oportuna intervención para salvar su cabaña.



Los anfitriones mostraron intensidad y siguieron en la búsqueda de hacer daño al América, pero eso simplemente no llegó y acabaron por irse al descanso sin anotaciones.



En la parte complementaria, la historia se mantuvo de manera similar, un cotejo con intensidad, intento de ambos equipos por abrir el marcador, pero pocas llegadas.



Sin embargo, fue a los 55 minutos cuando Oribe Peralta tuvo una falla garrafal, ya que recibió la pelota en el área y prácticamente era empujarla a las redes, pero la mandó por un lado.



De manera inmediata, los Tigres respondieron cuando Damián Álvarez centró por el lado izquierdo y Jürgen Damm llegó para rematar de cabeza, pero el balón también se fue por un lado.



Los de Coapa insistieron en ponerse en ventaja en la pizarra, pero no concretaron las opciones que se les presentaron, por lo que todo se mantenía igual hasta los 65 minutos.



Tigres estuvo cerca de ponerse al frente con un tiro libre cobrado por Juninho que desvió Muñoz y del otro lado la pelota llegó a Iván Estrada, quien envió centro y en el rebote el balón quedó en Jesús Dueñas, quien conectó con la cabeza, pero la pelota pegó en el travesaño y así se salvó el contrincante.



A los 81 minutos, André-Pierre Gignac sacó un tiro desde fuera del área, pero pegó en el travesaño y una vez más América se salvó de estar en desventaja en el marcador y a final de cuentas llegaron los tiempos extra.



En estos últimos, América se puso en ventaja, luego que a los 95 minutos Edson Álvarez remató de cabeza en un tiro de esquina por izquierda para mandar la pelota a las redes y así cayó el 1-0 en el marcador.



Los Tigres intentaron reaccionar, el cotejo subió de tono, los ánimos se caldearon y llegaron a una bronca, en la que intervinieron las bancas y fueron expulsados José Rivas, de Tigres, y Paolo Goltz, de América.



En el segundo tiempo extra, los felinos se lanzaron al frente en busca de la igualada en el marcador y lo consiguieron a los 119 minutos, Dueñas apareció para rematar de cabeza un centro por derecha de Damm y con ello obligó a la definición en penales.



Ahí, figuró el guardameta de Tigres, Nahuel Guzmán, quien detuvo tres tiros y los jugadores André-Pierre Gignac, Juninho y Guido Pizarro marcaron para darle el campeonato a los felinos, que de paso permitieron festejar con ello al técnico Ricardo "Tuca" Ferretti, luego que dirigió su partido número mil en el futbol mexicano.



El árbitro del encuentro fue Jorge Isaac Rojas, quien amonestó a Guido Pizarro, por Tigres, y a Bruno Valdez, Rubens Sambueza, Silvio Romero, Miguel Samudio, Pablo Aguilar y Michael Arroyo, por América. Expulsó a Jorge Torres Nilo y José Rivas, por los felinos, y a Rubens Sambueza, Ventura Alvarado y Paolo Goltz, por las Águilas.



Alineaciones:



Tigres.- Nahuel Guzmán; Jorge Torres Nilo, Juninho, Hugo Ayala, Iván Estrada (Alberto Acosta, 92´); Guido Pizarro, Jesús Dueñas, Jürgen Damm, Javier Aquino (Damián Álvarez, 54´); Ismael Sosa (José Rivas, 91´) y André-Pierre Gignac. DT: Ricardo Ferretti.



América.- Moisés Muñoz; Paolo Goltz, Miguel Samudio, Pablo Aguilar, Bruno Valdez; José Guerrero (Edson Álvarez, 84´), Alex Renato Ibarra, William Da Silva, Rubens Sambueza; Michael Arroyo (Javier Güémez, 108´) y Oribe Peralta (Silvio Romero, 78´). DT: Ricardo La Volpe.