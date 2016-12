Garbiñe Muguruza quiere encontrar equilibrio en 2017

La tenista española alcanzó su punto más alto pero también su peor racha en este año

SAN PETERSBURGO, ESTADOS UNIDOS (25/DIC/2016).- La raquetista española Garbiñe Muguruza anhela dejar atrás una temporada en la que alcanzó su punto más alto pero también vivió la peor racha en toda su carrera, y así encontrar equilibrio dentro de las canchas en 2017.



En junio pasado la ibérica sorprendió al conquistar el título del Abierto de Francia, el primer "grande" de su trayectoria, para posicionarse como la número dos en el ranking de la Asociación Femenil de Tenis (WTA).



Sin embargo, conforme avanzaron los meses la nacida en Caracas vino a menos en resultados y en la clasificación mundial, pues no pudo volver a disputar una final después del torneo francés y concluyó el 2016 en el séptimo puesto.



"Ganar el Abierto de Francia ha sido la mejor y la peor parte del año. Puede sonar extraño pero fue como un arma de doble filo. Gané en Francia pero en otros torneos fue difícil jugar al mismo nivel. Sentía más responsabilidad y mayor presión, sentía que debía ganar porque eso era lo que todos esperaban", señaló en declaraciones facilitadas por la WTA.



La española, de 23 años de edad, reconoció la carga psicológica que implicó ganar uno de los cuatro Grand Slams de la temporada, aunque lamentó no haber tenido otro momento igual de importante en la campaña.



"Mi objetivo después de ganar el Abierto de Francia es no creer que a los 25 años ya habré logrado todo lo que quiero, porque al final no hay ningún jugador que llegue a su nivel más alto a los 22 años", sentenció.