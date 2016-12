Dorados sueña con regresar a Liga MX

Luego de vencer al Atlante, los de Sinaloa tienen medio boleto en buscar de volver a Primera División

CIUDAD DE MÉXICO (25/DIC/2016).- El equipo Dorados de Sinaloa se proclamó campeón del Torneo Apertura 2016 del Ascenso MX luego de vencer en la gran final al Atlante, lo cual fue motivo suficiente para que ahora sueñe con volver al máximo circuito del balompié mexicano.



Dorados fue superior a los "azulgranas" al ganar los dos juegos por 3-2 y 1-0, global 4-2, tras lo cual se instaló como monarca del Ascenso y con medio boleto en busca de regresar a la Primera División, de donde descendió este mismo año.



El cuadro sinaloense tuvo grandes actuaciones en la liguilla al eliminar a Mineros de Zacatecas y Potros de la UAEM, segundo y cuarto lugar, respectivamente, y en la gran final al Atlante, para dar el primer paso rumbo a la Liga MX.



Dorados, dirigido por el argentino Gabriel Caballero, ganó el derecho de pelear por el ascenso contra el equipo que resulte campeón del Torneo Clausura 2017, el cual iniciará el 6 de enero próximo.



Por su parte, en este 2016 Atlante cumplió el Centenario de su fundación, sin embargo no pudo llevar a buen puerto sus festejos ya que se quedó sin posibilidad de acceso al máximo circuito.



La gran decepción fue Toros de Celaya, que terminó en el liderato general con una plantilla en la que destacan elementos que jugaron en Primera División, aunque eso no fue suficiente ya que en semifinales fue eliminado por Atlante.



Otro de los equipos de gran tradición en el futbol mexicano es Cañeros del Zacatepec, quien también quedó fuera de la definición por el título pese a haber entrado en la liguilla como uno de los favoritos.



Una de las gratas sorpresas fue Mineros de Zacatecas, quien se alzó como uno de los líderes en el torneo regular pero que no pudo avanzar en la liguilla dejando a sus aficionados con la esperanza de jugar algún día en la Liga MX.



La gran decepción fue Tampico Madero, luego de quedar en el último lugar en el pasado semestre, aunque se espera que sea uno de los contendientes por el cetro en el Torneo Clausura 2017 del Ascenso MX.