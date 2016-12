Águilas y Tigres, obsesionados con el campeonato

Este domingo saldrá el monarca del torneo, en un partido de pronóstico reservado

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).- No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Este domingo habrá nuevo campeón en el futbol mexicano, cuando Tigres reciba en su estadio al América, para definir al monarca del Apertura 2016, el cual anhela ganar el equipo de Coapa, ya que está en plena celebración de su centenario y se despegaría a dos títulos de su odiado rival deportivo, las Chivas.

Las Águilas tienen 12 títulos de Liga, mientras que los Tigres cuatro y en caso de llevarse el Apertura 2016, estarían dejando atrás a su eterno rival regional, el Monterrey, con quien ahora mismo está igualado con cuatro campeonatos de Liga.

Entre los estrategas, Ricardo Antonio La Volpe estaría alcanzando su segundo campeonato en su carrera como técnico con equipos de la Liga MX, mientras que Ricardo Ferretti, quien estará dirigiendo su partido mil en el máximo circuito del futbol azteca, va por el quinto título en el futbol mexicano.

En el encuentro de ida, La Volpe demostró que ha evolucionado como entrenador, ya que antes se caracterizaba por mandar a sus equipos al ataque, con muchas falencias en zona baja y, ahora, se autodefine como “más equilibrado”. Sus equipos manejan mejor el esférico, tienen la posesión, buscan espacios o jugadas elaboradas para llegar al arco y lo logró en el primer capítulo de la Final lo que pocos conjuntos en la Liga MX, quitarle el balón a los Tigres.

Al término del encuentro de ida por el título del Apertura 2016, el técnico del América se dijo satisfecho con la actuación de los suyos, así que para el encuentro de vuelta este 25 de diciembre, todo apunta a que mandará a la misma alineación con la que arrancó el pasado jueves en el Estadio Azteca.

Baja importante

El goleador André-Pierre Gignac, quien no pudo terminar el encuentro de ida en el Estadio Azteca, debido al problema de esguince cervical, que tras los estudios se confirmó que fue de grado 2, es duda para jugar la vuelta en el “Volcán”. Probablemente estaría en la banca.

El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, ha dejado claro que no pondrá en riesgo la salud de Gignac, se apegará a lo que el departamento médico y especialista le indiquen. Sin duda, la no participación del goleador francés sería una baja vital para los norteños, pues lleva seis goles en la Liguilla, pero ante todo está la salud del jugador.

No es un problema menor lo que tiene Gignac, de hecho el propio jugador ha reconocido que tras caer al césped del Estadio Azteca en el minuto 75, no recuerda nada de lo sucedido, ni en qué momento fue sacado de la cancha, las condiciones y mucho menos su traslado al hospital, donde fue revisado minuciosamente.

Gignac sufrió choque con Bruno Valdez, quien dijo estar apenado por la situación que vive el jugador de Tigres y espera que se recupere, para que pueda estar en el partido de vuelta, al tiempo que señaló que la jugada fue accidental, jamás hubo mala leche para lesionar al compañero de profesión.

EL APUNTE

El reglamento

El partido de ida terminó igualado 1-1, en caso de persistir el empate por cualquier marcador, habrá tiempos extra y de ser necesario, tiros de penalti hasta que se decida al ganador del Apertura 2016.

Rojas entró de emergente

Jorge Isaac Rojas, el árbitro central para el encuentro de este domingo, fue designado luego de que Roberto García Orozco, quien había sido designado para pitar la Final, durante un entrenamiento en Japón previo al Mundial de Clubes, presentó molestias en el músculo isquiotibial, motivo que lo dejó fuera del importante partido.

Rojas, le silbó a Tigres en la ida de los Cuartos de Final ante Pumas, también estuvo como árbitro central en el cotejo de ida entre Necaxa y el América, en Aguascalientes. Se ha comportado a la altura en sus actuaciones, obtuvo buenas calificaciones y por ello estará en la Final.

POSIBLES ALINEACIONES

Tigres

1. Nahuel Guzmán; 6. Jorge Torres Nilo, 3. Juninho, 4. Hugo Ayala, 29. Jesús Dueñas; 20. Javier Aquino, 8. Lucas Zelayaran, 19. Guido Pizarro, 25. Jurguen Damm; 9. Andy Delort, 18. Ismael Sosa .

Suplentes: 22. E. Palos, 14. J. Estrada, 24. J. Rivas, 11. D. Álvarez, 17. J. Torres, 27. A. Acosta, 10. Gignac.

DT: Ricardo Ferretti

América

23. Moisés Muñoz; 6. Miguel Samudio, 12. Pablo Aguilar, 2. Paolo Goltz, 18. Bruno Valdez, 30. Renato Ibarra; 7. William da Silva, 21. José Guerrero, 14. Rubens Sambueza; , 11. Michael Arroyo, 24. Oribe Peralta.

Suplentes: 1. H. González, 15. O. Mares, 17. V. Alvarado, 282. E. Álvarez, 5. J. Güemez, 9. S. Romero, 31. D. Quintero.

DT: Ricardo La Volpe

Árbitro: Jorge Isaac Rojas

EN TV

Domingo 25 de diciembre

18:30 horas / Televisa 2